В Заксобрании Петербурга предложили ограничить скорость для машин каршеринга

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прорабатывается вопрос об ограничении разрешенной скорости для автомобилей каршеринга. Об этом в ходе брифинга после очередного заседания городского парламента заявил спикер Александр Бельский.

По его словам, в прошлом году количество дорожных аварий с участием арендованных авто в Петербурге увеличилось на 17%, а число смертельных случаев — почти в два раза. В таких ДТП погибли 14 человек, еще 181 человек пострадал.

«В городе ограничение скорости, соответственно, автомобили, которые сдаются в аренду, не должны иметь технической возможности превышать ее»,— заявил господин Бельский. Он также отметил, что по статистике, нарушение скоростного режима в основном допускают малоопытные водители, которые только недавно получили права.

Что касается предлагаемой законодателями меры, то одним из вариантов, по аналогии с электросамокатами, может быть техническая возможность автоматического ограничения скорости оператором — не более 60-80 км/ч.

«Ъ-СПб» писал, что очередная смертельная авария с участием автомобиля каршеринга в Петербурге произошла в начале февраля на улице Ушинского, когда под колесами арендованной машины погибла 75-летняя пенсионерка.

Андрей Цедрик