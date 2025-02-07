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Задержан водитель машины каршеринга, сбивший пенсионерку на улице Ушинского

Полиция задержала водителя каршерингового автомобиля, сбившего пенсионерку возле дома № 2 по улице Ушинского. От полученных травм женщина скончалась в больнице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, авария произошла вечером 5 февраля. По данным полиции, 75-летняя женщина шла по зебре на «красный» в тот момент, когда по дороге ехал каршеринговый Geely. Отмечается, что после ДТП водитель скрылся, не оказав пострадавшей помощь и не вызвав скорую.

«Недалеко от места ДТП полицейские обнаружили брошенный автомобиль и установили личность владельца аккаунта, на который была оформлена последняя аренда. Им оказался 52-летний уроженец Дагестана, проживающий в доме 11 на Поэтическом бульваре в Петербурге»,— рассказали в главке.

По словам владельца аккаунта, он никогда не пользовался каршерингом. Как выяснилось, машину на имя мужчины через приложение взял его 18-летний сын. Молодого человека доставили в отдел полиции, там же от него было получено признание. Как выяснилось, водительского удостоверения задержанный никогда не получал. Полиция намерена ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Астанина

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