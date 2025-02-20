Голикова: к 2030 году 80% россиян должны считать семью главной ценностью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за время реализации национального проекта «Семья» доля россиян, считающих семью главной ценностью, должна повыситься до 80%. Проект рассчитан до 2030 года. Сколько россиян придерживается такого мнения сейчас — госпожа Голикова не уточнила. В опросе ВЦИОМа летом 2024 года 72% респондентов назвали наиболее важной ценностью «крепкую семью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы планируем, что за время реализации национального проекта доля граждан, считающих семью главной ценностью, вырастет до 80%, повысится мотивация семей к рождению детей, сформируются положительные семейные установки, включая позитивный образ многодетной семьи и многодетной матери»,— сказала госпожа Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту. Ее слова приводит пресс-служба правительства.

Она отметила, что к 2030 году на нацпроект выделят 17,9 трлн руб., в 2025 году — 2,8 трлн руб.

Данные ВЦИОМа за июнь 2024 года свидетельствуют, что крепкая семья входит в топ-3 ключевых целей, к которым стремятся опрошенные россияне, после заботы о ментальном здоровье (47%) и стремления быть полезным обществу (34%). Создать крепкую семью считают важным 32% респондентов. При этом в ответ на вопрос о наиболее важных ценностях ответ «крепкая семья» выбрали 72% опрошенных. 84% назвали таковой человеческую жизнь, 74% — справедливость.

Полина Мотызлевская