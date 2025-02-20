Власти сократят траты из ФНБ в 2025 году

Правительство планирует сократить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году, сообщили «Известиям» в Минэкономике. Всего на финансирование национальных проектов выделено 700 млрд руб., в то время как в 2024 году на это ушло 1,1 трлн руб.

На развитие высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург потратят около 300 млрд руб. Еще 300 млрд руб. направят на инфраструктурные проекты по переработке нефти и газа, 56 млрд руб.— на лизинг водных судов. Около 600 млн руб. будет выделено на финансирование пенсионных накоплений.

Фонд национального благосостояния пополняется Минфином за счет доходов от продажи нефти. Если цена на нефть превышает отсечку в $60 за баррель, излишки прибыли направляются в ФНБ. По данным Минфина, объем Фонда на 1 февраля составляет 11,87 трлн руб.

В сентябре прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 2025 года ФНБ будет использоваться «исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть, а также для развития новых рынков и инфраструктурного развития». Как подсчитали «Известия», средства, заложенные ФНБ на текущий год, в 3,5 раза меньше, чем те, что были выделены в 2024 году.

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