Нефтегазовые доходы остались при своих

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе составили 789,1 млрд руб., чуть снизившись к декабрю 2024-го (на 1%), но увеличившись к январю 2024 года — сразу на 17%. Основной причиной стабильности поступлений в январе относительно декабря стало сохранение цен на российскую нефть. Долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в декабре 2024-го составила $63,4 после $63,5 в ноябре (речь о декабре, потому что компании рассчитывают налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).

Соответственно, остались почти прежними и сборы главного нефтегазового налога, НДПИ — 1,049 трлн руб. в январе после 1 трлн в декабре (поясним, общие нефтегазовые доходы меньше сборов отдельно взятого НДПИ, потому что итоговая сумма уменьшается на необходимые для сдерживания роста цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам из бюджета). Такие выплаты компаниям по топливному демпферу выросли с декабрьских 139 млрд до 156 млрд руб., расходы на субсидию нефтепереработчикам — с 138 млрд до 157 млрд руб.

Поскольку в феврале Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, в среду он также объявил о покупке валюты (юаней) и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 февраля по 6 марта будет направлено 66,5 млрд руб. (по 3,3 млрд руб. ежедневно). Это снижение показателя по сравнению с 4,1 млрд руб. в предыдущий месяц. Впрочем, как и прежде, по факту речь будет идти не о покупке юаней на рынке, а об их продаже. Напомним, ЦБ со своей стороны в первом полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,86 млрд руб. За вычетом выделяемых Минфином 3,3 млрд руб. объем чистых продаж составит 5,56 млрд руб. в день (с 15 января по 6 февраля было 4,76 млрд руб.).

Отметим, что резервы, которые при благоприятной внешней конъюнктуре пополняют валюта и золото, с начала года почти не изменились. Как вчера же сообщил Минфин, объем ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 3,75 трлн руб., или $38,3 млрд. На начало года эти показатели были на уровне 3,81 трлн руб., или $37,5 млрд. Ликвидная часть фонда на 1 февраля состояла из 164,3 млрд китайских юаней и 179 тонн золота в обезличенной форме. За прошлый год, напомним, из-за необходимости закрытия дефицита бюджета в долларах она сократилась на треть.

Вадим Вислогузов