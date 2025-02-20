Расследовано дело одного из напавших на синагогу и церковь в Дербенте

СКР завершил расследование по делу Магомеда Кагирова, обвиняемого в нападении на церковь и синагогу в Дербенте в июне 2024 года. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Стороны знакомятся с материалами уголовного дела»,— сообщил собеседник агентства. Магомед Кагиров будет находиться под стражей до 23 мая 2025 года.

23 июня в дагестанском Дербенте и в Махачкале были атакованы два православных храма, синагога и пост ДПС. Жертвами двойного теракта стали священник, охранник храма, а также более 15 правоохранителей. Среди террористов были родственники дагестанского чиновника.

В ноябре 2024 года Магомед Кагиров был этапирован из Дагестана в Москву. Ему предъявлены обвинения в теракте, повлекшем смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ранее он уже был судим за насильственные преступления против представителей власти. Причастность Кагирова к теракту подтверждают свидетельские показания, а также результаты оперативно-розыскной деятельности.

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