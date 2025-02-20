Россияне хотели бы иметь «единый кошелек» для управления счетами в разных банках — исследование ВТБ

Абсолютное большинство россиян (78%) хотели бы иметь возможность управлять своими счетами в разных банках из одного банковского приложения, показал опрос ВТБ, проведенный среди жителей РФ в рамках масштабного исследования «Открытый банкинг: безопасные API для всех», посвященного концепции открытого банкинга и защите данных пользователей.

Такая возможность «единого кошелька» предусмотрена в концепции открытого банкинга, который сегодня исследуют крупнейшие банки страны.

Свыше половины респондентов — 55% — убеждены, что опция синхронизации счетов между собой, доступа к счетам в нескольких банках из единого интерфейса должна быть «базовой и бесплатной», а 23% даже готовы были бы за нее заплатить, так как она «может существенно сэкономить бюджет». Продолжить пользоваться приложениями разных банков без их синхронизации между собой хотели бы 18% опрошенных.

Более половины россиян (58%) заявили, что ведут строгую систематизацию своих трат, используя карты различных банков для разного типа расходов. Ещё 25% хотя и пользуются одновременно несколькими банковскими картами, не ведут четкой систематизации расходов, используя карты стихийно. И только 11% респондентов признали, что им достаточно одной карты для совершения всех операций.

В то же время точное представление о том, что именно подразумевается концепцией открытого банкинга, имеет только 5% россиян, следует из опроса. Каждый третий (34%) признался, что знает о ней в общих чертах, но его знания «обрывочны». И большинство респондентов (61%) признались, что никогда не слышали об открытом банкинге. В то же время, при описании концепции открытого банкинга большинство опрошенных (73%) соглашается с тем, что эта концепция будет активно развиваться.

Открытый банкинг (англ. Open banking) — это концепция взаимной интеграции продуктов и сервисов от разных финансовых поставщиков в едином интерфейсе. Такой подход позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него лучшие персональные предложения с помощью технологии открытых API (Open API, универсальных программных интерфейсов).

В рамках исследования «Открытый банкинг: безопасные API для всех» специалисты проанализировали свыше ста российских и зарубежных источников.

«Мировой рынок открытого банкинга сегодня превышает $30 млрд, а к 2032 году эксперты прогнозируют его рост до более чем $130 млрд. Россия находится на пороге развития открытого банкинга, который должен кардинально изменить привычные пользовательские сценарии при оказании банковских услуг. Участникам российского рынка предстоит совместно с регуляторами, крупными корпорациями, в том числе банками, отраслевыми ассоциациями преодолеть ряд ключевых вызовов, включая достижение баланса требований безопасности», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.