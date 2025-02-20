Советника орловского губернатора Сергея Лежнева оставили под стражей

Советский райсуд Орла продлил срок содержания под стражей советника губернатора Сергея Лежнева. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Лежнев находится в СИЗО с конца мая прошлого года. Тогда он был задержан региональным управлением МВД по по обвинению в хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР).

Сергей Лежнев отрицает вину. Он неоднократно просил суд освободить его из под стражи, однако все его ходатайства отклонялись. Ранее он заявлял, что заключил контракт о прохождении воинской службы. Однако в суде утверждали, он не предоставил доказательств наличия у него контракта с Министерством обороны.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Советнику эпизодов не жалеют».

Сергей Толмачев