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Советника орловского губернатора Сергея Лежнева оставили под стражей

Советский райсуд Орла продлил срок содержания под стражей советника губернатора Сергея Лежнева. Это следует из картотеки суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Лежнев находится в СИЗО с конца мая прошлого года. Тогда он был задержан региональным управлением МВД по по обвинению в хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР).

Сергей Лежнев отрицает вину. Он неоднократно просил суд освободить его из под стражи, однако все его ходатайства отклонялись. Ранее он заявлял, что заключил контракт о прохождении воинской службы. Однако в суде утверждали, он не предоставил доказательств наличия у него контракта с Министерством обороны.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Советнику эпизодов не жалеют».

Сергей Толмачев