Сегодня исполняется 78 лет помощнику президента РФ Юрию Ушакову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов:

— Дорогой Юрий Викторович! От души поздравляю Вас с днем рождения! Уже более сорока лет восхищаюсь Вашим изумительным профессионализмом, высоким патриотизмом, душевной стойкостью. Знаю всех последних помощников президентов СССР /России по внешней политике. Они были хороши. Но Вы — лучший. По-товарищески хотел бы пожелать Вам отдохнуть и написать мемуары. Но пока желаю Вам энергии, здоровья и удачи на Вашей важной для России работе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»