Дни рождения
Сегодня исполняется 78 лет помощнику президента РФ Юрию Ушакову
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов:
— Дорогой Юрий Викторович! От души поздравляю Вас с днем рождения! Уже более сорока лет восхищаюсь Вашим изумительным профессионализмом, высоким патриотизмом, душевной стойкостью. Знаю всех последних помощников президентов СССР /России по внешней политике. Они были хороши. Но Вы — лучший. По-товарищески хотел бы пожелать Вам отдохнуть и написать мемуары. Но пока желаю Вам энергии, здоровья и удачи на Вашей важной для России работе.