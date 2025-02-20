В Ростовской области ввод жилья снизится на 7% в 2025 году

В 2024 году в Ростовской области введено в эксплуатацию 2,95 млн кв. м. жилья, что соответствует уровню 2023 года. В 2025 году регион может снизить этот показатель на 6,8%, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Вифлянцева.

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«С учетом прогноза ситуации на рынке жилья, падением спроса при формировании регионального проекта в 2024 году нам были согласованы предложения по корректировке показателей, и в 2025 году плановый показатель ввода жилья составит 2,75 млн кв. метров»,- сказал господин Вифлянцев.

К 2031 году планируется ввести 17 млн кв. м. жилья по регпроекту «Жилье». К 2030 году обеспеченность жильем должна достигнуть не менее 32,4 кв. м. на человека. В настоящее время, по его словам, этот показатель составляет 29,2 кв. м.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, то врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил минимущества и минстрою региона «привести в порядок» нормативно-правовую базу региона в сфере градостроительства.

Ева Китаева