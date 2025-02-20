Минсельхоз отрицает прекращение льготного кредитования мукомолов

Министерство сельского хозяйства опровергло информацию о том, что предприятия мукомольно-крупяной промышленности исключены из программы льготного кредитования аграрно-промышленного комплекса (АПК), сообщили «Ъ» в ведомстве. Министерство подчеркнуло, что для этой отрасли доступен широкий спектр государственных мер поддержки.

Союз мукомольных и крупяных предприятий ранее обратился с письмом к министру сельского хозяйства Оксане Лут. В документе союз просил оказать отрасли поддержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспорт. В союзе предупредили, что предприятия опасаются массового банкротства из-за отсутствия поддержки.

«Распространяемая в СМИ информация об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования АПК не соответствует действительности»,— заявил Минсельхоз.

Там также напомнили, что мукомольные предприятия могут воспользоваться комплексом мер поддержки, включая краткосрочные и инвестиционные кредиты, а также льготный лизинг оборудования. Для компенсации части затрат на транспортировку продукции на экспорт в 2025 году выделено 5 млрд руб., отметило ведомство.

По итогам 2024 года Афганистан возглавил список стран, куда российские мукомолы поставляют свою продукцию. За прошлый год на это направление в денежном выражении пришлось почти 27% от общего объема экспорта, который оценивается в $300 млн.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мукомолы насыпали Афганистану».