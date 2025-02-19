Франция и Британия хотят развернуть свои «силы сдерживания» на Украине

Британские и французские военные заняты разработкой плана, предусматривающего размещение лишь незначительного западного сухопутного миротворческого контингента на Украине. Об этом сообщает, ссылаясь на свои источники, Financial Times.

В соответствии с планом, сухопутный контингент будет использоваться только для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры, таких, как порты и АЭС. Основную же роль по обеспечению соблюдения условий мирных договоренностей возьмут на себя военно-воздушные силы, то есть та сфера, в которой, как подчеркивает газета, западные вооруженные силы имеют «очевидное преимущество» над Россией. Целью плана является создание безусловного сдерживающего фактора, который «удержит Россию от нарушения условий перемирия» и, таким образом, создаст условия для прочного мира.

«Сферы в которых мы имеем значительное превосходство – воздух и наша способность отвечать на любые очевидные нарушения перемирия, — цитирует газета одного из западных чиновников. – Это подход, основанный на угрозе наказания. Мы должны иметь возможность наказать Москву, если основания для этого возникнут». Впрочем, отмечает газета, ее собеседник оговорился, что вся идея заключается в том, чтобы такой ситуации не возникло.

По словам собеседников газеты, план сможет работать только при активной поддержке США. Поэтому он станет одним из пунктов повестки предстоящего на следующей неделе визита в Вашингтон британского премьер-министра сэра Кира Стармера.

Виктор Буй