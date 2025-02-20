38,4 миллиона квадратных метров составил в 2024 году объем ввода нежилой недвижимости, сообщил вчера вице-премьер Марат Хуснуллин. Показатель вырос на 7,7% по сравнению с 2023 годом (35,7 млн кв. м). Наибольшие темпы роста зафиксированы в секторе коммерческих зданий, на которые приходится почти четверть всего объема ввода нежилой недвижимости,— их ввод увеличился на 23,6%. При этом в 2024 году выдано 25,8 тыс. разрешений на строительство нежилых зданий общей площадью 62 млн кв. м, это больше, чем в 2023 году, на 3,2% и 12,7% соответственно. Площадь же строительства по действующим разрешениям на конец 2024 года составила 155 млн кв. м — плюс 15,2% к 2023-му.