Белый дом: Трамп не потерпит эскалацию риторики Украины

Намерение Вашингтона завладеть украинскими ресурсами на $500 млрд вызвало «странное противодействие и эскалацию риторики» Киева, сказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Он назвал соглашение о редкоземельных ресурсах «инвестицией в Украину».

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Я думаю, что фрустрация возникла из-за этого странного противодействия и эскалации риторики (Украины.— "Ъ") по поводу того, что мы рассматриваем инвестиции США в украинскую инфраструктуру как реальную возможность. Чтобы они развивали как минералы, так и природные ресурсы, нефть и газ»,— сказал господин Уолц в эфире Fox News.

Он заявил, что помощь США действительно отличается от той поддержки, которую Украине оказывают страны Европы. «Европейцы предоставляют средства, часто в форме кредитов, которые будут возвращены за счет российских активов. Мы считаем, что американский налогоплательщик заслуживает вернуть большую часть своих инвестиций»,— сказал он. Господин Уолц добавил, что Вашингтон встречает только противодействие со стороны украинских властей. Президент США Дональд Трамп «не будет этого терпеть», сказал советник главы Белого дома.

8 февраля Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет даром делиться своими ресурсами с США, но при этом страна готова к сделке. Сегодня он заявил, что ему неизвестна судьба половины от тех денег, которые Соединенные Штаты выделяли Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».