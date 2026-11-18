Медведев проиграл Алькарасу в матче группового этапа итогового турнира ATP
Испанец Карлос Алькарас победил россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча, продлившаяся 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4.
В рейтинге ATP Карлос Алькарас занимает третье место, Даниил Медведев — пятое. В следующем матче группового этапа испанец сыграет с итальянцем Флавио Коболли (6-й в мире), россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (8-й).
Итоговый турнир, в котором принимают участие восемь лучших теннисистов сезона, проходит в Турине. Состязание завершится 22 ноября. Его общий призовой фонд составляет $15,75 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, досрочно завершивший сезон из-за травмы.