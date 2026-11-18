Итоговый турнир, в котором принимают участие восемь лучших теннисистов сезона, проходит в Турине. Состязание завершится 22 ноября. Его общий призовой фонд составляет $15,75 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, досрочно завершивший сезон из-за травмы.