Госдума поддержала штрафы за показ кино с дискредитацией традиционных ценностей
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за распространение материалов, противоречащих традиционным ценностям, а также за отказ их удалять. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Запрет распространяется на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей. За первое нарушение предлагается установить штраф до 700 тыс. руб, в случае повторного сумма увеличится до 3 млн руб. Если материал не будет удален по запросу Роскомнадзора в течение суток, владельцам грозит отдельный штраф до 1 млн руб. Повторное нарушение также приведет к увеличению суммы — до 5 млн руб.
Возбуждать административные дела за распространение запрещенного контента будет Минкультуры, а за его неудаление — Роскомнадзор. Срок давности привлечения к ответственности составит один год. При этом штрафы не будут применять к материалам, которые были размещены в сети до 1 марта 2026 года, а также к фильмам с действующим прокатным удостоверением Минкультуры. Владельцы смогут избежать штрафа и в том случае, если незаконный контент был удален в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения.
Законопроект внесли в 2025 году депутаты «Единой России» Сергей Боярский, Антон Горелкин, Антон Немкин и Алексей Волоцков. Они уточняли, что ориентиром стал перечень из 17 традиционных ценностей, закрепленный в указе президента Владимира Путина. Запрет на распространение контента, дискредитирующего российские ценности, вступил в силу 1 марта 2026 года. Тогда онлайн-кинотеатры перешли в режим самоцензуры, поскольку из сериалов и фильмов массово удалялись даже те сцены, которые формально не попадают ни под какие запреты.