Возбуждать административные дела за распространение запрещенного контента будет Минкультуры, а за его неудаление — Роскомнадзор. Срок давности привлечения к ответственности составит один год. При этом штрафы не будут применять к материалам, которые были размещены в сети до 1 марта 2026 года, а также к фильмам с действующим прокатным удостоверением Минкультуры. Владельцы смогут избежать штрафа и в том случае, если незаконный контент был удален в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения.