В США задержали объявленного в розыск россиянина Алексея Сергеева
Сотрудники пограничной службы США задержали в Майами россиянина Алексея Сергеева, объявленного Россией в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
По данным американской погранслужбы, мужчина был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. К публикации прикреплена фотография мужчины.
Источник ТАСС сообщил, что задержанный в США — бывший депутат Саратовской областной думы. В отношении господина Сергеева в России вынесли заочный приговор по делу о хищении свыше 40 млн руб. Его приговорили к пяти годам колонии. В 2018 году он уехал за границу.