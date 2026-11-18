— Мы можем точно знать, какое состояние подготовили, и все равно не знать, что получим в следующем измерении. Возьмем фотон и устроим опыт так, чтобы он с равной вероятностью попадал в один из двух детекторов. После множества повторений каждый сработает примерно в половине случаев — квантовая теория это предсказывает. А какой сработает сейчас, она не говорит. Причем бывают и состояния, для которых исход выбранного измерения известен заранее. Все зависит от того, что мы подготовили и что измеряем.