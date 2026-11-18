Партнер юридической фирмы Comply Сергей Сайганов: «Цифровизация в 2026 году это уже не некая роскошь, а просто базовая потребность для существования юридического процесса. Плюсов у этого огромное количество — это и дистанционное участие в судебных заседаниях, и более легкий обмен электронными документами. Мы, естественно, используем цифровые технологии и какое-то количество текстов генерируем, естественно, с последующей верификацией, используем и для поиска информации, для систематизации. Считаем, что пользоваться этим всем надо просто с системой второго, третьего взгляда. Мы все от этого только выиграем. Станет проще работа и у судов, и у юристов. Но нужно аккуратно подходить к генерации, все-таки судебные акты — это не самый простой документ».

Управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский: «Этап цифровой трансформации судебной системы является новаторским таким заделом на ближайшие три года, и многие моменты, которые прописаны в концепции, будут иметь место на практике. Но часть из них, безусловно, вызывает сегодня вопросы, особенно связанные с возможностью перекладывать на ИИ те задачи, которые действительно должен выполнять судья, помощник судьи, специалист. Безусловно, искусственный интеллект может помогать с документооборотом, с аналитикой определенной, обзором практики, но никак не должен заменять человека. Здесь вот контроль, особенно судебный, очень важен. Видя, насколько хрупка цифровая инфраструктура, имея цифровое дело, как бы не потерять дело-то бумажное, чтобы цифровой процесс не превратился в бездушный».

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин: «Цифровизация, автоматизация на всех уровнях судебного производства крайне положительно скажется на судопроизводстве в целом. Что касается применения инструментов ИИ, суды будут относиться к этому пока крайне осторожно. Речь идет об использовании только для анализа и обобщения. У нас уже сейчас Верховный суд на уровне постановления Пленума обязал все стороны, которые используют ИИ при подготовке процессуальных документов, уведомить об этом суд. Он эти доказательства будет оценивать более критически».