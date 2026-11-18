В 2015 году Бориса Вольфмана объявили в международный розыск сразу несколько стран, где его сочли участником преступной группы. Однако задержать фигуранта удалось турецким силовикам лишь в 2025 году. После запроса Генпрокуратуры РФ Вольфмана экстрадировали в Россию. Израильтянин отказался от дачи показаний и не признал вину, однако свидетели и потерпевшие опознали его и рассказали, как доноров уговаривали на незаконные операции.