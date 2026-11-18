Почкам вышел срок
Гражданина Израиля приговорили к 12 годам за торговлю людьми
Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии гражданина Израиля Бориса Вольфмана. Он обвинялся в торговле людьми и причинении тяжкого вреда их здоровью. По версии СКР, израильтянин участвовал в незаконной трансплантологии — изъятии и продаже человеческих органов. Фигурант вину не признал, а его адвокат утверждал, что оформление документов на желающих продать органы, чем занимался его подзащитный, не является преступлением в России.
Басманный райсуд столицы 18 ноября признал гражданина Израиля и Украины Бориса Вольфмана виновным в торговле людьми в целях изъятия органов (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам в составе группы (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Как и просило в прениях гособвинение, подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима.
Вменяемые в вину Вольфману преступления датируются 2006–2008 годами. Согласно фабуле дела, в то время фигурант входил в международную группировку «черных трансплантологов». Ее члены находили граждан различных стран, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предлагали им стать донорами органов за деньги. Размер вознаграждения варьировался от €8 тыс. до €15 тыс. При этом потенциальным донорам не рассказывали о целях хирургического вмешательства и убеждали их в безопасности процедур.
Среди клиентов группировки оказались и трое россиян: женщина и двое мужчин. Следователи установили, что Борис Вольфман лично проводил переговоры с донорами и оформлял им документы, в том числе медицинские, для беспрепятственного выезда из России. Затем фигурант встречал доноров в аэропорту Стамбула или Тель-Авива, а оттуда сопровождал в клинику Medicus в Косово, которая получила скандальную известность именно в связи с подпольной торговлей органами.
В Medicus хирурги извлекали у пациентов левые почки, которые затем пересаживались реципиентам за €80 тыс. После процедуры Вольфман занимался сопровождением россиян на обратном пути, покупая им билеты и бронируя гостиницы.
Утрату жизненно важных органов в СКР расценили как причинение тяжкого вреда здоровью. При этом, как выяснилось, не все доноры получали обещанные выплаты в полном объеме.
Всего клиника Medicus фигурировала не менее чем в 30 подобных эпизодах.
В 2013 году правоохранительные органы Косово начали расследование в отношении медицинской организации, после чего ее закрыли. Суд Приштины за незаконные операции (торговлю людьми с причинением тяжкого вреда их здоровью) приговорил владельца клиники Лютфи Дервиши и его сына Арбана к восьми и семи годам заключения соответственно. Три года получил главный анестезиолог Цокол Хайдини, четверым фигурантам вынесли условные или оправдательные приговоры.
В 2015 году Бориса Вольфмана объявили в международный розыск сразу несколько стран, где его сочли участником преступной группы. Однако задержать фигуранта удалось турецким силовикам лишь в 2025 году. После запроса Генпрокуратуры РФ Вольфмана экстрадировали в Россию. Израильтянин отказался от дачи показаний и не признал вину, однако свидетели и потерпевшие опознали его и рассказали, как доноров уговаривали на незаконные операции.
В июне 2026 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Вольфмана. Материалы в отношении организаторов и других участников группировки выделили в отдельное производство. К рассмотрению дела суд в Москве приступил в июле.
Борис Вольфман не изменил своей позиции и до сих пор отказывается признать себя виновным. На процессе он утверждал, что никогда не входил в преступную группировку, сам был донором костного мозга для сына и пожертвовал почку больному другу.
С квалификацией преступления не согласился адвокат обвиняемого Вячеслав Долженков. По его словам, Вольфман действительно сопровождал доноров в Косово, но к ним не применялись насильственные действия. Господин Долженков подчеркивал, что его клиент «по жизни занимался организацией медицинского туризма» (отправка клиентов в те страны, где можно дешевле сделать операцию), а его знакомый посоветовал заняться оформлением документов на желающих продать почки. Защитник утверждал, что это является преступлением в Израиле, а в России «нет такой статьи».