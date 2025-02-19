Игрок «Сочи» Сероух забросил пять шайб в матче КХЛ против московского «Динамо»

Главным героем игрового дня «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал 27-летний нападающий «Сочи» Даниил Сероух. В выездном матче против московского «Динамо» (5:3) он сделал пента-трик — забросил пять шайб.

Сероух стал лишь вторым хоккеистом в 17-летней истории лиги, которому удалось отметиться пятью голами в одной игре. Первый — нынешний президент лиги Алексей Морозов. В ноябре 2008 года, выступая за «Ак Барс», он пять раз отличился во встрече с астанинским «Барысом» (7:0). Случаев, когда один игрок забрасывал четыре шайбы за матч, в КХЛ было 25.

Три гола Сероух забил при игре в равных составах, четвертый — при игре в большинстве, последний — поразив пустые ворота соперника. Ранее хоккеист ни разу не забивал больше одной шайбы за игру в лиге. В КХЛ он проводит второй сезон, в 48 матчах текущего первенства у него 30 очков (16 голов + 14 результативных передач).

В составе «Динамо» по шайбе забросили защитники Кирилл Адамчук и Даниил Пыленков и нападающий Антон Слепышев.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и третье с конца в сводной таблице лиги. На счету команды 44 очка в 56 матчах, она уже потеряла шансы на выход в play-off. «Динамо» идет вторым на Западе с 73 очками в 56 встречах.

Роман Левищев