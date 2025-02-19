Солнце взойдет

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) получат очередную двухлетнюю отсрочку по запуску проектов на 2 ГВт и возможность избежать штрафов на сумму свыше 10 млрд руб. Среди причин переноса — проблемы с поставками оборудования, дорогие кредиты и приоритетное строительство ВИЭ на Дальнем Востоке для покрытия энергодефицита. «Совет рынка» считает справедливым увязать возможность отсрочки с обязательством инвесторов реализовать дальневосточные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инвесторы в ВИЭ-генерацию получат новую отсрочку по запуску проектов, следует из материалов правкомиссии по развитию электроэнергетики от 19 февраля (есть у “Ъ”). На этот раз речь идет о переносе на два года сроков ввода 54 солнечных (СЭС), ветроэлектростанций (ВЭС) и мини-ГЭС мощностью 2,067 ГВт с плановым запуском в 2024–2027 годах. Общий объем штрафов по всем объектам мог бы превысить 10,5 млрд руб., следует из материалов правкомиссии.

ВЭС, СЭС и мини-ГЭС в РФ строятся за счет поддержки оптового энергорынка. Электростанции продают свою выработку на оптовый рынок по более высокой цене на период заключения договора поставки мощности (ДПМ). За задержку вводов или разрыв соглашений по ДПМ предусмотрен штраф. По программе ДПМ ВИЭ построено более 1,8 ГВт СЭС и 2,5 ГВт ВЭС.

Инвесторы в ВИЭ в 2022 году уже получали право без штрафов отодвинуть запуск проектов или отказаться от них. После начала военных действий РФ на Украине все зарубежные технологические партнеры покинули российский рынок, возросла стоимость привлечения средств. В результате компаниям была предоставлена отсрочка запуска проектов ВИЭ суммарной мощностью более 3 ГВт. Но Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) 4 февраля обращалась в Минэнерго с предложением предоставить ВИЭ-инвесторам, получившим квоту на строительство зеленой генерации до 1 января 2024 года, новую отсрочку на 36 месяцев и возможность отказаться от обязательств по поставке мощности без штрафов.

Сейчас речь идет о переносе вводов проектов Новоалексеевской, Гражданской, Екатериновской, Красноармейской ВЭС «Форвард Энерго» (дочерняя структура финской Fortum, находится под управлением Росимущества), ряда СЭС «Юнигрин Пауэр», «Солар Ритейл», а также Сотниковской ВЭС «ЭЛ5-Энерго» и малых ГЭС ТГК-1 в Мурманской области и «Евросибэнерго» в Карелии. Структура «Росатома» «ВетроСПГ» просит разорвать соглашение о строительстве ВЭС на 157,7 МВт в Оренбургской области.

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По оценкам АРВЭ, из-за трехкратного роста стоимости финансирования ежегодные расходы компаний по выплате процентов увеличиваются более чем на 35 млрд руб. Это «делает реализацию отдельных проектов ДПМ ВИЭ в настоящее время нецелесообразным», пишет глава АРВЭ Алексей Жихарев. Ссылаясь на прогнозы ЦБ о снижении среднегодовой ключевой ставки в 2026 году до 12–13%, а в 2027 году до 7,5–8,5%, он отмечает, что при переносе сроков или отмене инвестпроектов высвободится значительный объем кредитных средств, необходимых для финансирования приоритетных проектов в электроэнергетике в 2025–2026 годах.

В разговоре с “Ъ” господин Жихарев сказал, что предоставление нештрафуемой отсрочки — единственный способ не допустить серии банкротств.

При этом в письме в Минэнерго от 14 января Алексей Жихарев указывал на то, что задержка сроков вводов ВИЭ-генерации также происходит из-за ограничения производственных мощностей производителей оборудования в условиях обсуждаемого приоритетного строительства 1,7 ГВт ВИЭ-мощностей на Дальнем Востоке для покрытия энергодефицита. В «Росатом Возобновляемая энергия» не комментируют повестку правкомиссии, но уточняют, что готовятся к обсуждаемым дальневосточным отборам и рассматривают возможность реализовать проекты на 300 МВт в 2027 году и 400 МВт в 2028 году, «используя собственное локализованное оборудование». В En+ сообщили, что речи об отказе от проекта Сегозерской малой ГЭС не идет, компания продолжает строительство станции. В «Юнигрине» отсрочку даты поставки мощности объясняют приоритетным порядком строительства мощностей на Дальнем Востоке: «Ранее отобранные в рамках ДПМ ВИЭ проекты в других ценовых зонах будут введены позднее».

В Минэнерго заявили, что считают целесообразным поддержать перенос сроков, а в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали, что возможность отсрочки по уже заключенным ДПМ ВИЭ в ценовых зонах целесообразно предоставлять только при условии принятия поставщиком мощности обязательств по строительству генерирующих объектов ВИЭ на Дальнем Востоке.

В «Сообществе потребителей энергии» выступают против безусловного одобрения очередного переноса: «Сложности, на которые ссылаются инвесторы, относятся к предпринимательским рискам, которые должны брать на себя владельцы оборудования». По мнению ассоциации, справедливым выглядит либо отказ от реализации проектов со штрафом, либо их «переупаковка» с переносом площадок в энергодефицитный регион — например, Дальний Восток.

Татьяна Дятел