Началась реконструкция основного участка тепломагистрали «Куйбышевская»

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции участка тепломагистрали «Куйбышевская», которая находится между набережной Обводного канала и улицей Марата, сообщает пресс-служба компании 19 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

На текуший момент жителей домов Адмиралтейского района, находящихся в зоне ремонта, перевели на временную тепловую сеть общей длиной 1,3 км. В ходе работ заменят основной участок теплопровода протяженностью 1,2 км.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работники «Теплосети Санкт-Петербурга» с опережением на 15 часов завершили превентивные работы на дефектном трубопроводе у дома 26А по проспекту Большевиков.

Андрей Маркелов