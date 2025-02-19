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Началась реконструкция основного участка тепломагистрали «Куйбышевская»

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции участка тепломагистрали «Куйбышевская», которая находится между набережной Обводного канала и улицей Марата, сообщает пресс-служба компании 19 февраля.

Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

На текуший момент жителей домов Адмиралтейского района, находящихся в зоне ремонта, перевели на временную тепловую сеть общей длиной 1,3 км. В ходе работ заменят основной участок теплопровода протяженностью 1,2 км.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работники «Теплосети Санкт-Петербурга» с опережением на 15 часов завершили превентивные работы на дефектном трубопроводе у дома 26А по проспекту Большевиков.

Андрей Маркелов

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