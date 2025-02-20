Правительство заказало филологов

В приемную кампанию 2025 года количество бюджетных мест для студентов-целевиков сократится почти на 5%. При этом впервые появились квоты на 12 новых направлений, включая «филологию», «регионоведение России» и «гостиничное дело». Самыми квотируемыми традиционно оказались медицинские специальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В среду, 19 февраля, правительство опубликовало распоряжения о распределении квот под целевые бюджетные места в приемную кампанию 2025 года. В этом году из 619,1 тыс. бюджетных мест в вузах целевикам могут достаться 144,9 тыс., или 23,4%.

Напомним, такие студенты заключают спецдоговор с вузом и будущим работодателем. После получения диплома они обязаны от трех до пяти лет работать на предприятии, с которым был заключен договор. Если целевик не окончит вуз или передумает отрабатывать оговоренный срок, ему придется выплатить образовательному учреждению штраф — сумму всех расходов на его обучение. Работодатель также может быть оштрафован, если он расторгнет договор. Места в вузах для целевиков выделяются за счет федерального бюджета. Однако работодатель должен гарантировать социальную поддержку: выплачивать стипендию или обеспечить жильем.

Целевики поступают по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты из общего числа бюджетных мест. Правительство ориентируется на кадровый прогноз — запросы работодателей и информацию от вузов — и высчитывает необходимый для экономики процент целевых мест на каждом направлении подготовки. Отметим, что спецквота 2025 года оказалась на 7 тыс. мест меньше, чем годом ранее: тогда целевикам выделили 151,9 тыс. бюджетных мест из 592 тыс. (25,7%). Но та квота оказалась выбрана всего на 35,6% (в общей сложности 51,7 тыс. первокурсников). Наибольшее их количество было зачислено на медицинские специальности — 16,5 тыс. человек. Второе место по востребованности занимали инженерные направления.

Квота на 2025 год охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей. 12 из них квотируются впервые, например «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело» (на них выделяется по 5% бюджетных мест). Высокая доля целевых бюджетных мест у специальностей, связанных с военной тематикой, а также судебной и прокурорской деятельностью.

Самыми массовыми оказались квоты для будущих врачей. Так, по направлениям специалитета «лечебное дело» и «педиатрия» их доля составит 70% и 75%, а по дефицитным направлениям ординатуры — 100%. К последним относятся, например, «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «детская хирургия», «кардиология», «нейрохирургия» и «психиатрия-наркология». В пресс-службе правительства указывают, что такие объемы квот помогут «обеспечить больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам дадут гарантии трудоустройства».

«За счет более активного информирования абитуриентов о такой возможности количество целевиков по итогам приемной кампании удастся даже увеличить»,— надеются в пресс-службе Минобрнауки. Те целевые места, которые не будут заполнены абитуриентами, как и прежде, передадут в общий конкурс, «что дополнительно повысит шансы абитуриентов, планирующих поступать на бюджет», добавили в ведомстве.

Отметим, в октябре 2024 года Минобрнауки «по инициативе работодателей» предложило не возвращать незаполненные места из целевой квоты в общий конкурс (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года). Однако после общественного и экспертного обсуждения от идеи отказались. «На сегодняшний день целевое обучение по ряду направлений подготовки рассматривается абитуриентами как менее предпочтительный вариант по сравнению с обычным поступлением на бюджет»,— признавали тогда в министерстве.

«Важным условием для закрепления молодежи на рабочих местах является формирование благоприятных условий для их работы на предприятиях-заказчиках: вовлечение молодых специалистов в решение перспективных задач технологического лидерства, внедрение цифровых и прорывных технологий, достойный уровень оплаты труда»,— уверены в МАИ. Сейчас там обучаются 3,1 тыс. целевых студентов. «Совместно с предприятиями-партнерами мы проводим ознакомительные профориентационные мероприятия, где представители индустрии рассказывают о возможных карьерных траекториях. Абитуриенты, у которых есть точное понимание послевузовского карьерного роста, охотнее поступают на целевые программы»,— считают в вузе.

Минздрав намерен решить проблему нехватки медицинских кадров и другим способом. Ранее ведомство (см. “Ъ” от 5 февраля) разработало законопроект, обязывающий выпускников-медиков, учившихся на бюджете, минимум три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий.

Полина Ячменникова