Связанные одной тайной

Работодатели могут расширить свое влияние в процессе отбора абитуриентов на целевые места — это следует из проекта обновленных правил приема, опубликованного Минобрнауки. В частности, если будущая работа предполагает доступ к гостайне или наличие медицинских противопоказаний, работодатель будет принимать участие в процессе рассмотрения кандидатур. Также он сможет подготовить список абитуриентов, проходивших профориентацию в организации, за это им будут начислены дополнительные 5 баллов к ЕГЭ. В «Ростехе», выступавшем с критикой действующих правил приема на целевые места, отметили, что по ряду вопросов «мнение промышленности услышано», но вновь посетовали на необходимость публиковать данные о целевом приеме на открытой платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к правилам приема на целевые места. Документ расширяет возможность заказчика обучения (работодателя) повлиять на процесс отбора. Так, у него может появиться возможность ознакомиться с поданными заявками до заключения договора. Если будущая работа связана с доступом к гостайне или медицинскими противопоказаниями, работодатель получает право участия в рассмотрении кандидатур. Также в ведомстве предлагают засчитывать дополнительные 5 баллов к ЕГЭ в качестве индивидуального достижения тем кандидатам на целевое обучение, которые принимали участие в профориентационных мероприятиях работодателя (конкурсах, олимпиадах, обучении в профильных классах). Список таких абитуриентов работодатель должен будет направить в вуз самостоятельно. В случае принятия поправок новые правила начнут действовать уже в ближайшую приемную кампанию.

Студенты-целевики заключают спецдоговор с вузом и будущим работодателем. После получения диплома они обязаны от трех до пяти лет работать на предприятии, с которым был заключен договор. Если целевик не окончит вуз или передумает отрабатывать положенное время, ему придется выплатить образовательному учреждению штраф — сумму всех расходов на его обучение. Если же договор расторгнет работодатель, то он и будет оштрафован. В прошлом году правительство выделило под целевое обучение 145 тыс. бюджетных мест, но работодатели разместили лишь 95 тыс. вакансий. Востребовано оказалось всего 51,5 тыс. мест. В 2025 году работодатели должны будут разместить свои предложения по целевому обучению к началу приемной кампании — до 20 июня.

Напомним, в 2024 году процесс приема на целевые места был полностью изменен. Раньше абитуриент договаривался об обучении по целевой квоте напрямую с работодателем. Перед подписанием договора он мог проводить с потенциальным работником собеседования по собственным критериям.

С 2024 года система стала «обезличенной» — все работодатели теперь должны были разместить заявки на портале «Работа в России» до старта приемной кампании; там же абитуриенты могли узнать количество вакансий и подать заявку — не более чем на одно место. Места получали студенты с самым большим баллом по ЕГЭ, то есть работодатель никак не влиял на процесс отбора.

Изменения 2024 года вызвали критику со стороны части работодателей, в том числе госкорпорации «Ростех». Там заявили, что новая система «не учитывает в полной мере специфику набора студентов для обучения и последующего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе в части отсутствия медицинских противопоказаний и допуска к гостайне». «Как показала ситуация с начала СВО, одних знаний и профессионализма в ОПК недостаточно. Важно и государственное мышление, и соответствие ценностных установок организации и работников»,— говорила директор по управлению персоналом корпорации Юлия Цветкова. По ее словам, действующая система не позволяет получить необходимые данные и в итоге «жених знакомится с невестой только на свадьбе». В Минобрнауки в ответ дали понять, что принципиальных изменений в процессе отбора на целевые места не будет, но обещали поработать над его совершенствованием. Проект новых правил стал одним из направлений такой работы.

“Ъ” обратился в «Ростех» с просьбой прокомментировать новые предложения Минобрнауки. В пресс-службе корпорации сообщили, что анализируют опубликованный проект, но уже готовы признать, что «мнение промышленности по ряду положений документа услышано». «Оборонным предприятиям важно заранее понимать, кого мы принимаем на целевое обучение,— поясняют в корпорации.— Наша работа в ряде случаев сопряжена с гостайной, определенными требованиями к здоровью, и не каждый претендент соответствует нашим критериям отбора». С тем, что учеба в профильных классах и участие в профориентации должны давать дополнительные преимущества при поступлении в вуз, в корпорации также согласны. Однако в пресс-службе добавили, что размещение открытых данных о подготовке целевиков на платформе «Работа в России» «несет существенные риски для предприятий оборонно-промышленного комплекса, что также подтверждают другие компании отрасли и Минпромторг».

В университетской среде полагают, что эффективность приема на целевое обучение уже сейчас во многом зависит от работодателя. Начальник управления по работе с индустриальными партнерами в Самарском государственном техническом университете Светлана Смирнова считает, что для развития программы компании должны создавать механизмы стимулирования: «хорошие стипендии, возможность дополнительного обучения, наставничество от топ-менеджмента в течение обучения и оплачиваемые практики». Первый проректор МГТУ имени Баумана Борис Падалкин полагает, что следует активнее освещать такой формат обучения и «доносить информацию о нем до поступающих»: «Абитуриенты часто ленятся разбираться с правилами поступления на целевое — им кажется, что это очень сложно, непонятны перспективы. Но если им все доходчиво расскажут, многие выберут для себя вариант с гарантированным трудоустройством».

Полина Ячменникова