Работодателям дадут второй шанс получить студента

Минобрнауки планирует изменить правила набора целевиков в вузы, и это может повлиять на количество доступных абитуриентам бюджетных мест. Сейчас значительная часть квоты для целевиков остается невостребованной, и вузы получают эти места для обучения обычных студентов. Теперь же Минобрнауки предлагает проводить второй целевой набор — уже после основной приемной кампании. Тогда абитуриенты, которые не смогли поступить в вуз на общих основаниях, имеют шанс стать целевиками. В ведомстве утверждают, что это сделано «по инициативе работодателей». В вузах указывают, что сейчас целевой набор не пользуется особенной популярностью, поэтому предприятия должны предлагать абитуриентам более выгодные условия труда, стипендии и социальные гарантии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало проект правил приема в вузы в 2025 году. Они обновляются ежегодно, и большинство правок обычно носят технический характер. Однако в этот раз ведомство подготовило важное изменение в систему целевого обучения.

Напомним, что такие студенты заключают спецдоговор с вузом и будущим работодателем. После получения диплома они обязаны от трех до пяти лет работать на предприятии, с которым был заключен договор. Если целевик не окончит вуз или передумает отрабатывать положенное время, ему придется выплатить образовательному учреждению штраф — сумму всех расходов на его обучение. Если же договор расторгнет работодатель, то он и будет оштрафован.

Места в вузах для целевиков выделяются за счет федерального бюджета: ни студент, ни работодатель не оплачивают такое обучение.

Однако работодатель должен гарантировать социальную поддержку — выплачивать стипендию или оплачивать жилье. Целевики поступают по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты, которая выделяется из общего числа бюджетных мест. Для этого правительство ориентируется на кадровый прогноз — запросы работодателей и информацию от вузов — и высчитывает необходимый для экономики процент целевых мест на каждом направлении подготовки. Затем работодатели на платформе «Работа в России» публикуют информацию об имеющихся у них целевых местах и указывают объем поддержки. Абитуриенты подают заявления — и места достаются претендентам с самыми высокими баллами.

По действующим правилам целевиков зачисляют в вузы на несколько дней раньше остальных студентов. Это так называемый приоритетный этап. Он нужен, чтобы дать шанс абитуриентам, которые надеялись на квоту, но не прошли отбор. Так они успеют попробовать поступить на общих основаниях. А целевые места, которые остались незаполненными, переходят в общий конкурс и распределяются между поступающими на обычных условиях уже в основной этап зачисления. На бюджетные места, оставшиеся незаполненными к моменту окончания приема, объявляется дополнительный набор. Он проводится как обычный конкурс.

Теперь Минобрнауки предлагает переносить незаполненные целевые места на этап дополнительного набора. Фактически это будет второй целевой набор за одну приемную кампанию.

Тогда абитуриенты, не поступившие на бюджет в рамках обычного конкурса, могут попробовать стать целевиками. Но из-за этого на основном этапе для обычных выпускников школ будет меньше бюджетных мест, чем сейчас.

В Минобрнауки сообщили “Ъ”, что пока не подсчитали цифры. “Ъ” попытался самостоятельно оценить масштаб потери. В 2024 году правительство выделило под целевое обучение 145 тыс. бюджетных мест. Но работодатели, по данным Минобрнауки, разместили лишь 95 тыс. вакансий, из которых заполнились всего 51,5 тыс. Таким образом, порядка 91 тыс. мест попали в общую массу. Это, впрочем, достаточно приблизительная оценка — некоторый процент целевых мест приходится на аспирантуру и ординатуру, которые обсуждаемый документ не затрагивает.

«На сегодняшний день целевое обучение по ряду направлений подготовки рассматривается абитуриентами как менее предпочтительный вариант по сравнению с обычным поступлением на бюджет»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве добавили, что инициатива о переносе была предложена работодателями — «чтобы дать возможность абитуриентам, не попавшим на бюджет на первом этапе зачисления, еще раз прикинуть свои шансы и побороться за целевое место».

Заполняемость целевых мест различается и от вузов, и от направлений обучения.

Так, в медицинских университетах, подведомственных Минздраву, из 20,6 тыс. целевых мест было заполнено 15,1 тыс. — 5,5 тыс. перешли в общий конкурс. В НИЯУ МИФИ сообщили “Ъ”, что у них из 169 целевых мест были заполнены 78. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров отдельно отметил, что их абитуриенты идут на целевые места «не от безысходности» — это осознанный выбор. Востребованность целевого обучения зависит «в первую очередь от будущего работодателя и привлекательности условий труда».

Начальник управления по работе с индустриальными партнерами в Самарском государственном техническом университете Светлана Смирнова рассказала, что у них из 400 целевых мест оказались востребованы менее половины. Но на них все равно есть конкурс, подчеркивает она, и нередко целевиками становятся абитуриенты с баллами ЕГЭ выше, чем на общем этапе, но только в случае «интересных предложений от компании». Госпожа Смирнова считает, что для развития программы компании должны создавать действенные механизмы стимулирования: «Это хорошие стипендии, возможность дополнительного обучения, наставничество от топ-менеджмента в течение обучения и оплачиваемые практики».

В пресс-службе Московского политеха сообщили “Ъ”, что у них в этом году из 488 целевых мест заполнились лишь 119. Директор департамента организации приема и взаимодействия с поступающими Юрий Анфимов говорит, что студентам важно видеть перспективы и понимать, что они смогут добиться необходимого уровня жизни. «Необходимо повышать престижность профессий, отраслей и сфер занятости, в которых будут работать выпускники, улучшать условия труда и уровень его оплаты»,— уверен господин Анфимов.

Первый проректор МГТУ имени Баумана Борис Падалкин напоминает, что «это только проект правил, поэтому есть вероятность, что в итоговой версии этих изменений не окажется». Тем не менее предложение он называет «рациональным и логичным». «Конечно, это немного усложнит работу приемных комиссий вузов. Сейчас они еще на этапе приоритетного зачисления решают все вопросы с целевиками, а теперь этот процесс растянется на все лето,— замечает проректор.— Однако это даст абитуриентам время подробнее изучить целевые предложения». По мнению господина Падалкина, помимо улучшения условий для целевых мест от работодателя, необходимо активнее освещать такой формат обучения и «доносить информацию о нем до поступающих»: «Абитуриентам бывает лень разбираться с правилами поступления на целевое, им непонятны перспективы. Но если просветить их в этом вопросе, многие будут рады гарантии трудоустройства после вуза».

Полина Ячменникова