ФАС проверит «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщикам

Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку сети дискаунтеров «Светофор». Поводом стали жалобы на невыгодные условия для поставщиков, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. По данным «Ъ», ФАС уже поручила своим территориальным органам начать проверку.

В письме от 17 февраля 2025 года, которое есть в распоряжении «Ъ», господин Лисовский указывает, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции. По мнению депутата, такая практика может нарушать ст. 9 федерального закона №381, регулирующего торговлю.

Юристы отмечают, что подобные договоры комиссии, если они навязываются поставщикам, могут считаться недобросовестной практикой. Кроме того, господин Лисовский сообщил ФАС о случаях продажи в «Светофоре» фальсифицированной продукции. Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в 64 магазинах сети в Ростовской, Московской, Новгородской и Вологодской областях.

Подробнее об этом — в материале «У "Светофора" замаячила проверка».