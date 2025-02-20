И для фронта, и для победы

Конфискованные из-за неправильной маркировки товары будут направлены на гуманитарные нужды — такой законопроект в первом чтении приняла Госдума. Если изъятая продукция будет «безопасной или пригодной для использования по прямому назначению», ее смогут получить Минобороны, МЧС и «Народный фронт». Предполагается, что передача таких товаров будет производиться не только в чрезвычайных ситуациях, но и на постоянной основе для помощи нуждающимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В среду,19 февраля Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные нужды. Напомним, поправки к статье 32.4 КоАП были разработаны Минпромторгом и внесены в Госдуму в декабре прошлого года. Согласно инициативе, передаче будут подлежать товары и продукция, в отношении которых были нарушены установленные требования по маркировке. Сейчас по решению суда они изымаются, а затем подлежат уничтожению, утилизации или переработке. Исключение составляют товары легкой промышленности — белье и одежда, которые после изъятия могут передаваться на гуманитарные нужды Минобороны, МЧС и «Народному фронту».

В Минпромторге предложили проводить экспертизу всех конфискованных судом товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке. В их числе вода, молочная продукция, консервы, морепродукты, растительные масла, лекарства, БАДы и медицинские изделия, корма для животных, обувь и другое. Не коснется законопроект спиртосодержащих лекарственных препаратов, спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции. В случае признания товаров «безопасными или пригодными для использования по прямому назначению» предполагается безвозмездно передавать их «для оказания гуманитарной помощи при возникновении потребности в случае военных, природных или техногенных ситуаций». Изменения направлены на создание правовой определенности в вопросах дальнейшего использования товаров государством после конфискации в целях исключения их попадания во вторичный незаконный оборот и возможности их использования для оказания гуманитарной помощи в случае военных, природных или техногенных ситуаций, говорится в пояснительной записке. В ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов пояснил, что возможность передачи конфиската на гуманитарные нужды «не будет ограничена периодом введения чрезвычайных ситуаций». Замминистра предложил использовать изъятые товары не только для нужд обороны и безопасности, но и для социальных нужд: «В части продуктовых товаров отдельно будем следить, чтобы максимально использовать их в интересах социально незащищенных слоев населения».

Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что его фракция много лет пыталась внести похожие законопроекты в Госдуму, однако они не встретили поддержки. Господин Нилов предлагает не отказываться от последующего использования и той продукции, которая была признана небезопасной: «Все необходимо проверять на безопасность и использовать по назначению. Если небезопасно — перерабатывать и использовать на реализацию государственных и муниципальных нужд».

Законопроект был единогласно принят в первом чтении.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор национальной системы маркировки «Честный знак») “Ъ” сообщили, что сегодня в России маркировка охватывает 24 товарные группы, также проводится 14 экспериментов по введению новых маркировок. В этом году по решению правительства будет запущена обязательная маркировка косметики и бытовой химии, моторных масел и бакалеи. Кроме того, планируется запуск маркировки строительных материалов и детских игрушек. Сегодня, добавили в ЦРПТ, маркировкой охвачено 20% несырьевого ВВП. «Благодаря развитию маркировки и прослеживаемости товаров объем легального рынка в некоторых отраслях увеличился на 30–50%. Также с момента старта маркировки фискальный эффект составил около 800 млрд руб.»,— заключили в пресс-службе.

Эмилия Габдуллина