Между «сестрами» Siemens встал квартирный вопрос

По делу о банкротстве российской структуры Siemens Energy — ООО «Нефтегаз и энергетика» — Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отказался изменить подсудность на общую юрисдикцию, как того требует другая дочерняя компания ушедшего из России немецкого концерна — ООО «Системс». Между сторонами идет спор по поводу десяти квартир в центре Москвы, которые были проданы по цене ниже рыночной. Жилплощади, как считает конкурсный управляющий, должны вернуться в конкурсную массу для расчета с кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-СПб», находящееся в процессе добровольной ликвидации ООО «Системс» (совместно с ООО «Агропроф», а также индивидуальными предпринимателями Артемом Мезенцевым и Борисом Алешиным) обратилось в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС) с жалобой на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, который в первой инстанции отказал заявителям в передаче дела о банкротстве «Нефтегаз и энергетика» (НиЭ, ранее ООО «Сименс энергетика») по подсудности в Московский городской суд, Санкт-Петербургский горсуд и Симоновский районный суд Москвы.

Учредитель ООО «Системс» — Siemens Aktiengesellschaft (Германия), а учредитель ООО «Нефтегаз и энергетика» — тоже немецкая Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. Таким образом, обе фирмы входят в единую группу компаний Siemens. После ухода головной немецкой компании между сторонами долгое время продолжаются споры, кому отвечать по оставшимся в России долгам перед кредиторами, которые превышают 2,5 млрд рублей.

В частности, конкурсный управляющий ООО «Нефтегаз и энергетика» Игорь Прудей требует вернуть в конкурсную массу десять московских квартир на Шаболовке, которые, по его мнению, были проданы «Системс» незадолго до банкротства «Нефтегаз и Энергетика» за 133 млн рублей, что, подчеркивает управляющий, было сделано хоть и с обязательного в таких случаях разрешения правительственной комиссии, но, тем не менее, на треть ниже их реальной стоимости. Ранее им было подано заявление о привлечении ООО «Системс» и Siemens AG к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В cвоих доводах господин Прудей ссылался на то, что в рамках реорганизации «Системс» в форме выделения «Нефтегаз и Энергетика» было передано значительное количество договоров (авансированных обязательств по ним) без дополнительного резервного обеспечения имуществом, что, считает он, нарушает права и законные интересы кредиторов должника.

Управляющий указал, что «Системс» удержало за собой ликвидное имущество, в том числе спорные квартиры, а после реализовало их прямо перед банкротством должника в три раза ниже рыночной стоимости. Он потребовал признать эти сделки недействительными.

В ООО «Системс», в свою очередь, полагают, что оспариваемая сделка не подлежит оспариванию в деле о банкротстве НиЭ; квартиры никогда не принадлежали ООО «Нефтегаз и Энергетика» на праве собственности; суд первой инстанции вышел за пределы предмета доказывания при рассмотрении ходатайства о передаче по подсудности.

На днях Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (ААС) пришел к выводу, что передача дела по подсудности лишит конкурсных кредиторов возможности должным образом участвовать в рассмотрении дела. Согласно судебным материалам, подавляющее большинство из них являются конкурсными кредиторами в настоящем деле о банкротстве. Речь идет об ООО «Лукойл-Энергосети», ОАО «Беларуськалий», АО «КТК», ЗАО «Трест СевЗапЭнергоМонтаж», ООО «Ситиэнерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», РУП «Могилевэнерго», ПАО «Нафтан», АО «Атомтехэнерго» и других.

Также отмечается, что часть указанных кредиторов являлись заказчиками «Системс» и обязательства по отработке выплаченных в пользу «Системс» авансов перешли в

ООО «Нефтегаз и Энергетика». Именно им, как настаивал конкурсный управляющий, в первую очередь был причинен ущерб данным распределением имущества и обязательств.

В постановлении 13 ААС говорится, что отчуждение квартир, «неосновательно оставленных» ООО «Системс» при реорганизации, может быть квалифицировано как сделка за счет имущества должника.

В сентябре минувшего года арбитражный суд указал, что при наличии неисполненных обязательств НиЭ более чем на 2,5 млрд рублей, которые в том числе могли перейти от ООО «Системс» в результате реорганизации, у конкурсного управляющего есть основания полагать, что указанная реорганизация могла быть в определенной части неправомерной и совершенной с целью перевода долговой нагрузки на ООО «Нефтегаз и энергетика» без создания дополнительного резервного источника для погашения переводимых обязательств.

Андрей Кучеров