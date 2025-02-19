Участнику СВО из Казахстана предоставят временное убежище в России

ГУ МВД по вопросам миграции готово предоставить временное убежище в России гражданину Казахстана, проходившему службу в зоне СВО. Мужчина служил в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Восток».

Как сообщали СМИ, военнослужащий столкнулся со сложностями урегулирования своего правового статуса на территории России. Из-за этого он ожидал депортацию в Казахстан, где мог получить уголовный срок за наемничество.

В пресс-службе МВД заявили, что для урегулирования своего статуса мужчина должен обратиться в подразделение ведомства по вопросам миграции по месту пребывания. Министерство также напомнило, что Россия принимает заявления о гражданстве от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны на срок не менее года.

В январе полиция задержала россиянина Аскара Кубанычбека, имеющего гражданство Киргизии. Он был задержан по запросу киргизской стороны. Его хотели депортировать в Киргизию, где ему грозило десятьлет тюрьмы по статье за наемничество. Позднее, 13 января, после того как случай получил огласку, господин Кубанычбек был отпущен на свободу.