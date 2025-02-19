Рейтинг Трампа падает из-за введения импортных пошлин

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США снизился на 3% по сравнению с моментом вступления в должность, следует из опроса Reuters/Ipsos. Теперь его политику одобряют 44% опрошенных. При этом доля тех, кто негативно оценивает действия Трампа, выросла за месяц с 41% до 51%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Главной причиной падения рейтинга стали действия президента в сфере экономики, а конкретно — введение импортных пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, а также на весь импорт стали и алюминия. Кроме того, американский президент грозит ввести импортные пошлины еще и на товары из ЕС. Такие действия президента одобряют лишь 39% опрошенных — на 4% меньше, чем во время предыдущего опроса, и на 14% хуже по сравнению с первым месяцем правления Трампа в 2017 году.

При этом доля американцев, считающих, что экономическая политика президента развивается в неверном направлении, составляет 53%. Месяц назад неправильными планы Трампа по развитию экономики считали только 43% опрошенных.

Кирилл Сарханянц