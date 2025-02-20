Креатив со скидкой

Реализация федерального закона о развитии креативных индустрий сопряжена с рядом рисков — они изложены в проекте резолюции профильного форума РСПП, прошедшего во вторник в рамках Недели российского бизнеса. Из-за отсутствия в законе критериев субъектов творческих индустрий в эту категорию могут попасть лица, не имеющие отношения к созданию и реализации креативного продукта, а делегирование вопросов развития этого сектора экономики регионам может оставить его без реальной поддержки. В союзе предлагают альтернативный подход — стимулировать развитие креативных индустрий налоговыми льготами и преференциями для компаний, покупающих творческие продукты российских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители креативных отраслей опасаются, что из-за отсутствия в законе критериев принадлежности к этой сфере к ней могут быть отнесены лица, не имеющие отношения к созданию и реализации интеллектуального продукта

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Представители креативных отраслей опасаются, что из-за отсутствия в законе критериев принадлежности к этой сфере к ней могут быть отнесены лица, не имеющие отношения к созданию и реализации интеллектуального продукта

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

О перспективах реализации федерального закона о креативных индустриях, вступившего в силу 5 февраля 2025 года, говорили участники профильного ежегодного форума РСПП. Мероприятие собрало федеральных и региональных чиновников, представителей творческого бизнеса и экспертов. Внимание к теме обусловлено планами правительства с помощью точечной помощи сектору увеличить долю креативного бизнеса в экономике РФ. Согласно утвержденной правительством еще в 2021 году Концепции развития креативных индустрий до 2030 года, их вклад в ВВП должен вырасти до 6%. В 2023 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 3,5% (см. “Ъ” от 5 июля 2024 года).

Как отмечается в проекте резолюции форума (окончательную версию документа планируется сформировать на следующей неделе), опасения участников вызывают три момента. Так, в законе отсутствуют критерии для отнесения юридических и физических лиц к субъектам креативных индустрий — их должны определить регионы. Из-за этого есть вероятность попадания в категорию тех, кто не имеет отношения к созданию и реализации креативного продукта. Кроме того, закон, как не раз отмечал “Ъ”, передает вопросы господдержки креатива в ведение субъектов РФ, а у них нет необходимых полномочий для создания полноценной системы поддержки. Вопросы финансирования, авторских прав, охраны и защиты интеллектуальной собственности «являются предметом исключительного ведения Российской Федерации», подчеркивается в черновике резолюции. И, наконец, есть риск, что работа по созданию федерального (за него отвечает Минэкономики) и региональных реестров субъектов креативных индустрий не решит задачу по привлечению инвестиций в сектор.

Стимулировать развитие креативных индустрий, по словам президента РСПП Александра Шохина, могло бы снижение налоговой нагрузки. По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос об освобождении от НДС всей цепочки оборотов прав, как сделано в IT-секторе и в кинопроизводстве. Эта мера — часть предлагаемого РСПП «налогового маневра». Помимо нее в свод вошли инициативы по освобождению от социальных и страховых взносов вознаграждений авторам используемых результатов интеллектуальной деятельности и применение повышающего коэффициента при списании затрат на покупку права использования объектов интеллектуальной собственности российскими промышленными компаниями.

Кроме того, участники предостерегают федеральные власти от замещения бюджетными средствами частных инвестиций в создание и распространение креативного продукта. В РСПП предлагают государству использовать косвенные форматы поддержки творческого бизнеса, например, госгарантии и субсидирование процентных ставок по кредитам под залог интеллектуальной собственности и частичное возмещение затрат на ее приобретение для создания и развития бизнеса.

«Мы сейчас обсуждаем реестр, критерии субъектов креативных индустрий, но бизнес может не прийти, если не увидит мер поддержки»,— отметил директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. Поясним, что формирование реестра должно позволить Минэкономики сформировать максимально широкий объем данных о субъектах креативных индустрий. По мнению, эксперта, на старте необходимо подумать о стимулирующих мерах. При этом понятно, что у одних регионов есть возможности для большой поддержки, а у других нет, подчеркнул эксперт. В этой связи, по его словам, встает вопрос о помощи со стороны федеральных властей. К настоящему времени, напомним, Минэкономики сформировало предварительный перечень креативных видов деятельности. В нем — 51 вид творческой деятельности, сгруппированный по 16 направлениям (см. “Ъ” от 17 февраля).

Венера Петрова