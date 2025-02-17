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Коммерсантъ FM
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Креатив подсчитан и сгруппирован

Минэкономики сформировало перечень видов творческого бизнеса

Минэкономики сформировало предварительный перечень креативных видов деятельности. Он необходим властям для оказания точечных мер поддержки этому сектору ради достижения цели увеличения его вклада в российский ВВП с 3,5% до 6% к 2030 году. В проекте перечня — 51 вид творческой деятельности, сгруппированный по 16 направлениям. Эксперты отмечают, что перечень можно считать базой для дальнейшей доработки, и говорят о необходимости его расширения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом приказа Минэкономики об утверждении перечня креативных индустрий. Список составлен в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). В нем 51 вид деятельности, сгруппированный в 16 направлений. Это «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Отметим, что на такой же весьма широкий перечень (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов) ориентируется Росстат, когда рассчитывает долю творческих индустрий в ВВП (см. “Ъ” от 12 января 2024 года). Отличия от списка Минэкономики есть, но нерадикальные — некоторые виды деятельности включены министерством в состав иных направлений, общее число последних увеличено с 13 до 16.

Перечень — один из подзаконных актов, которые должны появиться в развитие вступившего в силу с 5 февраля закона о креативных индустриях. В составлении списка принимают участие в том числе и регионы (закон передает вопросы господдержки «креатива» в ведение субъектов РФ). Как отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, на основе перечня будут идентифицироваться профильные организации и индивидуальные предприниматели. Это позволит сектору работать более прозрачно, а государству даст возможность отслеживать тенденции развития и целевым образом настраивать меры поддержки.

Поясним, что точечной помощью власти рассчитывают увеличить долю «творческого» бизнеса в экономике РФ. Согласно утвержденной правительством еще в 2021 году Концепции развития творческих индустрий до 2030 года, их вклад в ВВП должен вырасти до 6%. В 2023 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 3,5% (см. “Ъ” от 5 июля 2024 года).

По словам директора центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгения Куценко, подготовленную группировку видов деятельности можно рассматривать как базовую для дальнейшего обсуждения. «Пока она не в полной мере учитывает результаты имеющихся исследований, практической работы регионов и позицию самих креативных индустрий, а также не вполне корреспондирует с положениями закона»,— отмечает эксперт. В частности, в законе креативные индустрии определены как деятельность по созданию, продвижению и распространению креативного продукта, тогда как сгруппированные виды в основном покрывают этап создания (одно из исключений — киноиндустрия). По словам Евгения Куценко, в целом классификатор не различает креативные и сопутствующие индустрии, в ряде случаев неоправданно расширяет границы видов деятельности. «Наряду с доработкой классификатора важно параллельно внести в ОКВЭД целый набор новых видов работ, в том числе касающихся разработки видеоигр, различных видов дизайна, гастрономии, моды, деятельности стриминговых сервисов, продюсеров»,— добавляет эксперт.

«Проект перечня разработан в логике приказа Минкульта от 20 октября 2023 года без каких-либо существенных изменений, за исключением перегруппировки отдельных видов экономической деятельности»,— подчеркивает сотрудник экономического факультета МГУ Асия Бахтигараева. Притом в перечне, например, отсутствуют такие коды, как «Деятельность в области исполнительских искусств», «Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами».

«Список — важная отправная точка для формирования креативного сектора,— полагает директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.— Считаем целесообразным его дальнейшее расширение для максимального охвата сектора и его оперативного мониторинга. АСИ разработало и направило коллегам соответствующее предложение».

Отметим, что в Минэкономики обещают дополнить перечень после выработки согласованной позиции с экспертами и заинтересованными ведомствами. Может быть скорректирован и поставленный целевой показатель — осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак говорил, что с учетом будущих корректировок в статистике и в формировании кодов ОКВЭД показатель доли творческих отраслей в ВВП может измениться.

Венера Петрова

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