Ущерб от действий кибермошенников в Петербурге составил 13 млрд рублей за год

За 2024 год количество IT-преступлений в Санкт-Петербурге увеличилось на 11%, рассказал начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время выступления в Законодательном собрании города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Стремительная информатизация практически всех сфер общества продолжает изменять структуру преступности. Несмотря на введение дополнительных мер противодействия IT-преступности, их количество остается стабильно высоким. За 2024 год их число увеличилось на 11%. Доля в общем массиве преступлений составляет 46%»,— зачитал доклад с трибуны Мариинского дворца господин Плугин. По его словам, четверть потерпевших (24%) — люди пожилого возраста.

Кроме того, среди пострадавших — государственные структуры. «Наносится существенный вред экономике и имущественным правам граждан. По итогам 2024 года общая сумма причиненного ущерба составила более 13 млрд рублей»,— отметил Роман Плугин. По его данным, за прошедший год было выявлено более трех тысяч человек, совершивших IT-преступления, из них 795 человек — участники организованных преступных групп.

При этом общий уровень преступности в Петербурге остается ниже уровня по России: в городе за прошлый год было зарегистрировано 1162 преступления на 100 тыс. человек, по стране — 1308.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что профессор из Петербурга лишился 20 млн рублей после звонков мошенников.

Надежда Ярмула