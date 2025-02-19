Под Липецком планируется возведение шести таунхаусов за 457,2 млн рублей

В городе-спутнике «Романово Сити» под Липецком может появиться двухэтажный таунхаус из шести секций, следует из данных единой информационной системы в сфере жилищного строительства ДОМ.РФ. Всего в ЖК «Романово Премиум» будет шесть таких типовых объектов (№11, 20, 24, 26, 28). Строительством занимается структура крупной ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова — ООО специализированный застройщик «Романово-М».

Площадь участка — более 2,2 га, земля находится в собственности девелопера. Как следует из проектной декларации, один таунхаус оценивается в 76,2 млн руб. Комплекс расположится на улице Посадской в селе Ленино, в 20 км от облцентра.

Каждая секция будет площадью от 192 до 270 кв. м (76–82 кв. м из них жилые). Предусмотрены четыре комнаты, гараж. Объекты в разной степени готовности: от 20 до 80%. Планируемый ввод в эксплуатацию последнего из них — четвертый квартал 2025 года.

В июне 2023 года стало известно, что структура ГК «Ремстройсервис» выиграла право заняться комплексным развитием территории (КРТ) на площади 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе на окраине Липецка. Компания будет платить годовую аренду за федеральный участок в размере 12,5 млн руб. и за десять лет действия договора может выплатить 125,4 млн. Застройщику разрешают возвести 152–182 тыс. кв. м жилья блокированного типа или малой этажности до четырех этажей, а также обязывают предоставить площади для социальных и коммерческих объектов. В ГК планируют построить максимум по проекту и вложить в него 13–14 млрд руб.

О том, что «Ремстройсервис» возводит в Липецке отель за 3 млрд рублей — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Ремстройсервис" приглашает в номера».

Анна Швечикова