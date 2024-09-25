«Ремстройсервис» приглашает в номера

Группа компаний «Ремстройсервис» вкладывает 2,75 млрд руб. в завершение недостроя на улице Маршала Неделина в Липецке. ГК планирует в 2026 году возвести 24-этажный комплекс с гостиницей и апартаментами более чем на 400 номеров, бизнес-центром, бассейном, термальным комплексом, фитнес-центром и заведениями общепита. По российскому законодательству апартаменты не являются жильем, но их продажа также идет через эскроу-счета. В «Ремстройсервисе» отмечают, что объекты можно будет сдавать в аренду, а управлением займется известный на рынке инвест-отелей игрок — Zont Hotel Group. Эксперт отмечает слабый спрос на апартаменты в Липецке, но не исключает его роста в дальнейшем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инвестиции в строительство в Липецке гостиничного комплекса Stork Hotels с апартаментами, спортивной и развлекательной инфраструктурой составят 2,75 млрд руб. Это следует из проектных документов ГК «Ремстройсервис». Само 24-этажное здание потребует 2,71 млрд руб., еще 41 млн необходим на возведение котельной. Проект финансирует Сбербанк, предоставивший 2,2 млрд руб. кредита.

Комплекс расположен на участке площадью 2 га. Общая площадь составит 40,7 тыс. кв. м. Из них, по данным ГК, на инфраструктуру (бизнес-центр, торговая галерея, общепит, бассейн, фитнес-клуб и SPA, зона лобби, конференц-залы и паркинг на 111 машино-мест с возможностью зарядки электрокаров) приходится 7 тыс. кв. м. В проекте запланированы более 400 номеров и апартаментов площадью от 18,89 до 106,64 кв. м. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года, выдача ключей запланирована на апрель 2028 года.

В отеле предусмотрены 242 номера с посуточной арендой и апартаменты для среднесрочного проживания. Для собственного проживания и самостоятельной сдачи в аренду предназначены 196 апартаментов. При этом можно купить именно гостиничный номер, отметили в «Ремстройсервисе».

По оценке ГК, гарантированный пассивный доход составит до 15% годовых. Управлением комплексом займется Zont Hotel Group, в портфеле которой, по ее собственной информации, находится 17 отелей с общим фондом более 2,3 тыс. номеров.

Реализацией проекта занимается ООО специализированный застройщик «Основа». По данным Rusprofile, компания была зарегистрирована в Липецке в ноябре 2013 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 1 млн руб. В 2023 году выручка была нулевая, чистая прибыль составила 1 тыс. руб. Годом ранее при 25 тыс. руб. выручки убыток равнялся 284 тыс. руб. Управляющая организация — ООО «Ремстройсервис» Павла Тучкова. В «Основе» господину Тучкову принадлежит 25%, еще столько же у Евгения Покачалова, 50% — у Дмитрия Семенова.

По информации Единого ресурса застройщиков на 1 сентября, «Ремстройсервис» занимает в Липецкой области первое место по объемам текущего строительства жилья со 119,6 тыс. кв. м. В прошлом году ГК также стала лидером по вводу с 33,6 тыс. кв. м. В этом году сдачи жилья пока не было.

Отель на 220 номеров на Маршала Неделина начало строить в 2009 году ООО «Липецкая девелоперская компания» («Лидеко»). Партнером инвестора могла стать сеть Rezidor Hotel Group, но она в проект так и не вошла. «Лидеко» строительство 21-этажного здания не завершило, обанкротившись в 2012 году. После этого у недостроя несколько раз менялись собственники. О том, что объект в итоге выкупил «Ремстройсервис», стало известно в октябре 2023 года. Тогда же компания получила от мэрии разрешение на строительство.

В ГК не стали раскрывать стоимость сделки и называть предыдущих владельцев, сославшись на коммерческую тайну. По оценке участников рынка, в 2020 году участок с недостроем мог стоить от 400 млн руб., однако конечную цену собеседники «Ъ-Черноземье» назвать затруднились.

По законодательству РФ апартаменты не являются жильем — в них нельзя прописаться, можно сделать временную регистрацию. «Ремстройсервис» продает объекты, как и жилье, через эскроу-счета, пришедшие на замену долевому участию в строительстве: средства покупателей аккумулируются в банках, а те выдают их застройщику уже после завершения строительства. На время работ компании кредитуются.

Глава агентства недвижимости «Самолет плюс Липецк» Дмитрий Кабанов отмечает небольшой спрос на апартаменты в Липецке: «Большого туристического потока в город нет, а именно туристов может привлекать краткосрочное проживание в апартаментах». Вместе с тем, добавляет эксперт, после недавнего закрытия отеля Mercure в Липецке отмечается значительная нехватка номеров, а жилье в городе также снимает множество жителей граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей.

«Однако какова будет ситуация на рынке, когда “Ремстройсервис” завершит строительство, предсказать невозможно»,— говорит господин Кабанов.

При этом, подчеркивает риелтор, на старте многих проектов Павла Тучкова у общества и участников рынка было скептическое отношение, которое позже менялось.

Александр Прытков