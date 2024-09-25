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«Ремстройсервис» приглашает в номера

В Липецке могут построить отель с апартаментами почти за 3 млрд рублей

Группа компаний «Ремстройсервис» вкладывает 2,75 млрд руб. в завершение недостроя на улице Маршала Неделина в Липецке. ГК планирует в 2026 году возвести 24-этажный комплекс с гостиницей и апартаментами более чем на 400 номеров, бизнес-центром, бассейном, термальным комплексом, фитнес-центром и заведениями общепита. По российскому законодательству апартаменты не являются жильем, но их продажа также идет через эскроу-счета. В «Ремстройсервисе» отмечают, что объекты можно будет сдавать в аренду, а управлением займется известный на рынке инвест-отелей игрок — Zont Hotel Group. Эксперт отмечает слабый спрос на апартаменты в Липецке, но не исключает его роста в дальнейшем.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инвестиции в строительство в Липецке гостиничного комплекса Stork Hotels с апартаментами, спортивной и развлекательной инфраструктурой составят 2,75 млрд руб. Это следует из проектных документов ГК «Ремстройсервис». Само 24-этажное здание потребует 2,71 млрд руб., еще 41 млн необходим на возведение котельной. Проект финансирует Сбербанк, предоставивший 2,2 млрд руб. кредита.

Почему строительству жилья от «Ремстройсервиса» мешало уголовное дело

Комплекс расположен на участке площадью 2 га. Общая площадь составит 40,7 тыс. кв. м. Из них, по данным ГК, на инфраструктуру (бизнес-центр, торговая галерея, общепит, бассейн, фитнес-клуб и SPA, зона лобби, конференц-залы и паркинг на 111 машино-мест с возможностью зарядки электрокаров) приходится 7 тыс. кв. м. В проекте запланированы более 400 номеров и апартаментов площадью от 18,89 до 106,64 кв. м. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года, выдача ключей запланирована на апрель 2028 года.

В отеле предусмотрены 242 номера с посуточной арендой и апартаменты для среднесрочного проживания. Для собственного проживания и самостоятельной сдачи в аренду предназначены 196 апартаментов. При этом можно купить именно гостиничный номер, отметили в «Ремстройсервисе».

По оценке ГК, гарантированный пассивный доход составит до 15% годовых. Управлением комплексом займется Zont Hotel Group, в портфеле которой, по ее собственной информации, находится 17 отелей с общим фондом более 2,3 тыс. номеров.

Реализацией проекта занимается ООО специализированный застройщик «Основа». По данным Rusprofile, компания была зарегистрирована в Липецке в ноябре 2013 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 1 млн руб. В 2023 году выручка была нулевая, чистая прибыль составила 1 тыс. руб. Годом ранее при 25 тыс. руб. выручки убыток равнялся 284 тыс. руб. Управляющая организация — ООО «Ремстройсервис» Павла Тучкова. В «Основе» господину Тучкову принадлежит 25%, еще столько же у Евгения Покачалова, 50% — у Дмитрия Семенова.

По информации Единого ресурса застройщиков на 1 сентября, «Ремстройсервис» занимает в Липецкой области первое место по объемам текущего строительства жилья со 119,6 тыс. кв. м. В прошлом году ГК также стала лидером по вводу с 33,6 тыс. кв. м. В этом году сдачи жилья пока не было.

Отель на 220 номеров на Маршала Неделина начало строить в 2009 году ООО «Липецкая девелоперская компания» («Лидеко»). Партнером инвестора могла стать сеть Rezidor Hotel Group, но она в проект так и не вошла. «Лидеко» строительство 21-этажного здания не завершило, обанкротившись в 2012 году. После этого у недостроя несколько раз менялись собственники. О том, что объект в итоге выкупил «Ремстройсервис», стало известно в октябре 2023 года. Тогда же компания получила от мэрии разрешение на строительство.

В ГК не стали раскрывать стоимость сделки и называть предыдущих владельцев, сославшись на коммерческую тайну. По оценке участников рынка, в 2020 году участок с недостроем мог стоить от 400 млн руб., однако конечную цену собеседники «Ъ-Черноземье» назвать затруднились.

По законодательству РФ апартаменты не являются жильем — в них нельзя прописаться, можно сделать временную регистрацию. «Ремстройсервис» продает объекты, как и жилье, через эскроу-счета, пришедшие на замену долевому участию в строительстве: средства покупателей аккумулируются в банках, а те выдают их застройщику уже после завершения строительства. На время работ компании кредитуются.

Как «Ремстройсервис» планирует застроить 70 га на окраине Липецка

Глава агентства недвижимости «Самолет плюс Липецк» Дмитрий Кабанов отмечает небольшой спрос на апартаменты в Липецке: «Большого туристического потока в город нет, а именно туристов может привлекать краткосрочное проживание в апартаментах». Вместе с тем, добавляет эксперт, после недавнего закрытия отеля Mercure в Липецке отмечается значительная нехватка номеров, а жилье в городе также снимает множество жителей граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей.

«Однако какова будет ситуация на рынке, когда “Ремстройсервис” завершит строительство, предсказать невозможно»,— говорит господин Кабанов.

При этом, подчеркивает риелтор, на старте многих проектов Павла Тучкова у общества и участников рынка было скептическое отношение, которое позже менялось.

Александр Прытков

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