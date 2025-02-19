Билет на экспресс

Конкуренция на рынке онлайн-продаж продуктов питания вынуждает операторов развивать экспресс-доставку (за два часа). Только за четвертый квартал 2024 года оборот этого сегмента вырос на 42,2% до 256 млрд руб. Быстрая доставка сейчас поддерживает практически всю индустрию, где наметилось замедление темпов роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На протяжении всего 2024 года темпы роста онлайн-продаж продуктов питания замедляются, следует из данных аналитической компании Infoline. По итогам четвертого квартала прошлого года этот показатель снизился до 27% год к году и с 35% в третьем квартале. В то же время в апреле—июне рост составил 47%, в январе—марте — 55%.

В целом за прошлый год оборот рынка онлайн-продаж, по подсчетам Infoline, достиг 1,28 трлн руб.

Несмотря на замедление темпов роста, генерируемый рынком денежный поток пока остается стабильным: его поддерживает инфляция, которая за 2024 год, по данным Росстата, составила 9,52%. По этой причине по итогам прошлого года на 11%, до 1,7 тыс. руб., вырос средний чек, говорит гендиректор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, число заказов тоже выросло на 31% год к году, но в основном за счет регионов.

Те не менее, ситуация в разрезе отдельных компаний пока не вселяет пессимизма. По итогам 2024 года больше всего — 248,9 млрд руб., что выше на 50,5% год к году,— выручил сервис «Самокат», X5 Digital (входит в X5 Group) — 217,3 млрд руб. (рост на 61%), «Купер» — 204,2 млрд руб. (рост на 23,3%). Эти показатели у «Вкусвилла» составили 189,5 млрд руб. и 35,4% соответственно, у «Яндекс Лавки» и «Яндекс Маркета» — совокупно 137,5 млрд руб., что на 59,2% больше год к году.

У «Самоката» среднее количество выполненных в 2024 году заказов увеличилось на 30,7%, до 711 тыс. в день, говорит директор по бренду и коммуникациям сервиса Катерина Нечаева. У сервисов X5, как сообщили “Ъ” в группе, число онлайн-заказов за прошлый год составило 119 млн.

Замедление роста динамики в целом рынка онлайн-продаж продуктов питания связано с продолжающимся дефицитом курьеров, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Однако, по данным Infoline, на этом рынке резкий скачок продемонстрировала экспресс-доставка за два часа. Так в четвертом квартале 2024 года оборот в сегменте экспресс-доставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42,2% до 256 млрд руб., в то время как в сегмент доставки впрок, плановой доставки и самовывоза – на 3,4% до 122 млрд руб.

«Скорость доставки стала важным конкурентным преимуществом для компаний, потребители зачастую отдают ей предпочтение»,— констатирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков. Во «Вкусвилле» сообщили “Ъ”, что к концу 2024 года число заказов в зоне часовой доставки достигло 45% от всего объема, в Москве внутри МКАД этот показатель составляет 83%.

Однако при экспресс-доставке требуется большое число курьеров. В этом сегменте доставщик за один раз успевает выполнить несколько заказов за небольшой промежуток времени, что увеличивает обороты, поясняет президент SuperJob Алексей Захаров. По его словам, быстрые темпы роста оборота в сегменте экспресс-доставки связаны с тем, что служба доставки такого формата более оптимизирована.

По данным «Авито Работы», за год средние предлагаемые зарплаты для курьеров увеличились на 26%. Если в январе 2024 года работодатели предлагали в среднем 72 тыс. руб. в месяц при полной занятости, то теперь — почти 91 тыс. руб.

Рост популярности быстрой доставки привел к развитию относительно нового сегмента рынка коммерческой недвижимости — дарксторов.

По словам директора направления стрит-ритейла консалтинговой компании, NF Group Ирины Козиной, сейчас запросы на помещения под такие объекты со стороны ритейлеров заметно выросли. Они ищут площади под дарксторы даже в центральных районах Москвы, добавляет эксперт. По данным Infoline, по итогам 2024 года у «Самоката» по всей стране было 2,3 тыс. таких объектов, что на 550 больше, чем годом ранее. У «Яндекс Лавки» этот показатель достиг 550 и 46 соответственно, у «Вкусвилла» — 218 и 46.

Алина Мигачёва, София Мешкова