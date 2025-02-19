Судимый в Баку Рубен Варданян объявил голодовку

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, находящийся в СИЗО в Баку c cентября 2023 года, объявил голодовку в знак протеста против судебного разбирательства в Азербайджане. В переданном через семью обращении он пояснил, что тем самым отвечает «на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Меня незаконно судят в военном трибунале, а не в гражданском суде. Я не получил полный доступ к материалам дела и ''доказательствам'' против меня — 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна. Предоставленное мне “обвинительное заключение” не является официальным документом, так как его не подписали мои обвинители»,— говорится в обращении Рубена Варданяна.

Среди нарушений он также указал на ограничение доступа его адвокату к материалам дела и оказание на него «психологического давления»; запрет на контакты с международной группой юристов; отказ в вызове свидетелей защиты и проведение заседаний «в условиях полной изоляции и под жестким контролем». Господин Варданян призвал мировых лидеров и международные организации обратить внимание на судебный процесс.

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года. В апреле 2024 года он также объявлял голодовку. 17 января в Баку начался судебный процесс по делу Рубена Варданяна. Ему предъявлено 42 обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана (по некоторым из них грозит пожизненное лишение свободы).

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян