Бюджет укрепят песком и торфом

Минприроды предлагает ужесточить ответственность за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых (песка, щебня и других), а также торфа и угля. Штрафы перестанут быть фиксированными и будут зависеть от стоимости незаконно добытого сырья. Ожидаемая сумма новых штрафов в несколько раз превысит величину налогов, на уплате которых сейчас экономят «черные» недропользователи — что, по замыслу Минприроды, вынудит их легализовать свою деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция автомобильной дороги Р-158 «Нижний Новгород — Саранск»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Реконструкция автомобильной дороги Р-158 «Нижний Новгород — Саранск»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подготовленный Минприроды проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) направлен на предотвращение самовольной добычи нерудных полезных ископаемых (известняк, глина, песок, гравий и прочие), а также угля и торфа.

Сейчас такая деятельность наказывается по общей статье кодекса 7.3 о пользовании недрами без лицензии, поправки же вводят новую статью 7.3.1 «Самовольная добыча нерудных полезных ископаемых, угля и торфа» и одновременно увеличивают суммы штрафов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие правонарушения несут «высокую общественную вредность», а действующие меры их предотвращения недостаточны. Сейчас штрафы за добычу полезных ископаемых без лицензии для граждан составляют 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для организаций — 800 тыс.—1 млн руб. Штрафы за незаконную добычу на водных объектах ниже: для граждан — 1–1,5 тыс. руб., для должностных лиц — 30–40 тыс. руб., для юрлиц — 100–120 тыс. руб. Минприроды приводит данные, что с 2018 по 2021 год сумма штрафов составляла примерно 90 млн руб. в год, а в 2022–2023 годах резко сократилась до 16–17 млн.

Предложенными поправками ведомство намерено изменить подход к наказанию за такие нарушения. Штрафы будут исчисляться пропорционально стоимости незаконно добытых ископаемых, при этом «сухие» и водные объекты будут в этом смысле уравнены.

Минимум штрафа для физлиц составит 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических — 1 млн руб. Также предложены штрафы в двойном размере и даже уголовная ответственность за повторную незаконную добычу ресурсов (с конфискацией средств совершения правонарушения).

Минприроды оценивает стоимость самовольно добываемых ископаемых в диапазоне 0,2–1,8 млрд руб. в год, а бюджетные потери (неуплата налогов на добычу и на прибыль) в 51–459 млн руб. в год. Ожидаемая сумма новых штрафов в 600 млн — 5,4 млрд руб. в несколько раз превысит величину этих неуплаченных налогов, что, по замыслу ведомства, заставит «черных» недропользователей легализовать свою деятельность.

Анна Цуранова из адвокатского бюро Asterisk считает предлагаемые поправки закономерными: закон «О недрах» приравнивает нерудные полезные ископаемые к нефти и драгоценным камням — их добыча должна вестись с соблюдением в том числе экологических требований. Председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров отмечает, что нелегальный бизнес адаптировался к существующей «экономике» таких правонарушений — чему способствует большой спрос на добываемые таким способом ресурсы.

В то же время, полагает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев, новые запреты «способны повысить доходы бюджета, но будет и негативный эффект». Жители негазифицированных местностей лишатся доступа к недорогим ресурсам для отопления. Участникам же несанкционированной добычи далее придется решать: проходить через сложные процедуры лицензирования и легализации либо и дальше оставаться вне правового поля, принимая сильно выросшие риски привлечения к ответственности.

Анна Королева, Вадим Вислогузов