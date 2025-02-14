Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основная угроза демократии в европейских странах исходит не из России или Китая, а изнутри. По его словам, Европа отступает от «самых фундаментальных ценностей», разделяемых и Соединенными Штатами. В пример он привел отмену итогов первого тура президентских выборов в Румынии, где, по его словам, демократия может быть разрушена «несколькими сотнями тысяч долларов».

«Вы можете считать, что это неправильно, когда Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, так считаем. Вы можете осуждать это даже на мировой арене. Но если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала»,— сказал Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вице-президент США рассказал, что его «поразило», как бывший еврокомиссар, выступая по телевидению, «выразил восторг» по поводу отмены итогов выборов в Румынии. «Хорошая новость заключается в том, что я считаю ваши демократии гораздо менее хрупкими, чем многие люди опасаются. И я действительно верю, что если позволить нашим гражданам высказывать свое мнение, то они станут еще сильнее»,— подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Победу в первом туре выборов президента Румынии 24 ноября одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого западные СМИ называли пророссийским политиком. Вскоре Конституционный суд аннулировал результаты голосования. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» (якобы в том числе со стороны России) и о массовой известности Кэлина Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok.

Лусине Баласян