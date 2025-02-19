Суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерал-майора Ивана Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Как заявил ТАСС источник в судебном заседании, экспертиза должна установить объем похищенного металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский. При этом он отметил, что для дополнительной экспертизы суд должен будет направить дело на дополнительное расследование согласно постановлению пленума Верховного суда России. Он также выразил мнение, что процедура не позволит заполнить пробелы следствия. «Установить, сколько металла было поставлено в армию и сколько израсходовано, уже не представляется возможным»,— сказал господин Буйновский.

Ивана Попова арестовали в мае 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение утверждает, что экс-командующий причастен к хищению в 2023 году металлоизделий на 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для нужд армии. При этом во время заседания в январе выяснилось, что Запорожская область и Минобороны не имеют претензий к генерал-майору, так как металлоконструкции были гуманитарной помощью. После этого защита господина Попова предложила вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков следствия.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «От генерала никакого ущерба».

Никита Черненко