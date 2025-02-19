DSS Consulting: жилым девелоперам сложно зайти в гостиничный формат

Девелоперы жилой недвижимости стали все чаще отказываться от гостиничных проектов из-за невысокой окупаемости, рассказала генеральный директор DSS Consulting Services Дарья Канева. Впрочем, по ее мнению, дело не в низкой рентабельности гостиничного бизнеса, а в неправильном подходе застройщиков к специфике отрасли.

«Жилые девелоперы успешно строят свой формат со своими командами. У всех есть отработанные схемы, и они по ним идут делать гостиничные проекты. К сожалению, в 99% случаев эта история обречена упасть вниз, поскольку у гостиничного бизнеса есть свои стандарты и финансовые модели. Часто девелоперы понимают, что провалились и отказываются от проектов»,— рассказала госпожа Канева на конференции ИД «Коммерсантъ». Среди самых распространенных ошибок, по ее мнению,— неправильное проектирование и ошибочные планировочные решения, которые не работают в гостиничном формате.

Как отметила госпожа Канева, у гостиничного бизнеса может быть очень высокая маржинальность из-за гибкости и универсальности гостиничных форматов. Возможность господдержки и субсидирования важна, однако это не панацея, добавила она.

Как ранее писал «Ъ», количество зарегистрированных в России юридических лиц и предпринимателей, специализирующихся на гостиничных услугах, за год выросло на 5%. Темпы увеличиваются за счет высокого спроса и низкого уровня развития туристической инфраструктуры в предшествующие годы. Но инвесторы все активнее концентрируются на наиболее бюджетных, модульных средствах размещения. Эксперты связывают общий рост гостиничного рынка с развитием внутреннего туризма и восстановлением потока в страну иностранных гостей. Согласно Росстату, в январе—ноябре 2024 года в российских отелях остановились 79,3 млн человек, рост год к году на 11%.

Подробнее читайте в материале «Турпоток новых средств».