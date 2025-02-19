Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье до 14 лет

Минздрав предложил проводить оценку репродуктивности среди подростков в более раннем возрасте, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Сейчас такие профилактические осмотры проводятся по достижении 14 лет. По словам госпожи Котовой, эти сроки «надо бы пересмотреть и сдвинуть влево».

«У детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично»,— сказала Евгения Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде (цитата по «РИА Новости»).

Исследование репродуктивного здоровья вошло в диспансеризацию взрослых с 2024 года. Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В конце января нынешнего года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний. Минздрав должен проработать поручение до 15 апреля, ответственным назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Береги фертильность смолоду».

Полина Мотызлевская