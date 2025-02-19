«Грамота.ру»: более трети языков народов России грозит исчезновение

Из 155 языков народов России более трети находятся под угрозой исчезновения, рассказал руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко. Он объяснил это сокращением числа носителей языков и «снижением речевой культуры». Изменить ситуацию поможет создание цифровых систем по изучению языков, считает эксперт.

«Большое будущее у языков, если мы активизируем нашу деятельность именно в создании цифровых ресурсов... Это то, что позволит максимально быстро сделать доступным изучение того или иного языка, сохранить его в целом для наших потомков»,— сказал господин Деревянко (цитата по ТАСС).

По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский. На языке юитов (азиатских эскимосов) говорит лишь один житель России. В предыдущей переписи (2010 год) таких было зафиксировано четыре. Старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Юрий Коряков отмечал, что языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру. По его словам, с начала XX века в стране исчезло 15 языков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Языки счет любят».

Полина Мотызлевская