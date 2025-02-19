Из клубней выросла растрата

Как стало известно «Ъ», в рамках программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» могло быть похищено более 67 млн руб. В преступлении обвиняется гендиректор и учредитель ООО «Агрисовгаз инжиниринг» Сергей Скрипников, предоставивший чужие отчеты об исследованиях. Защита Сергея Скрипникова рассчитывает доказать его невиновность в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Сергей Скрипников обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое он совершил в рамках реализации программы Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012–2015 годы». Целями программы являлось обеспечение населения России и Белоруссии высококачественным картофелем собственного производства и выпуск продуктов здорового питания из топинамбура, который еще называют «иерусалимским артишоком» и «бульбой». Стоимость программы оценивалась в 7,5 млрд руб. При этом бюджетные средства Союзного государства в объеме 1,5 млрд были направлены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Для них в декабре 2015 года между тогдашними директором департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза академиком Петром Чекмаревым и ректором Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (сейчас — Российский государственный аграрный университет) академиком Вячеславом Лукомцом был заключен контракт на 560 млн руб.

В декабре того же года господин Скрипников, выступавший подрядчиком, изготовил десять отчетов о научно-исследовательских работах по обеспечению реализации мероприятий программы, «выполнение которых не понесло финансовых затрат». Затем фигурант ввел в заблуждение должностных лиц Минсельхоза и академии, которые приняли его отчеты и оплатили их бюджетными деньгами, в результате был причинен ущерб в особо крупном размере. Сейчас он оценивается в 69 млн 176 тыс. 900 руб.

Причем потерпевшей стороной признан Минсельхоз России.

Представители господина Скрипникова рассказали «Ъ», что фигуранту 65 лет, из которых последние полтора года он провел, находясь под следствием в СИЗО. Компания «Агрисовгаз инжиниринг» занималась строительством теплиц, в том числе в Заполярье, поэтому господин Скрипников не был далек от программ Минсельхоза и Сельхозакадемии. Однако в развитии картофелеводства и топинамбура он не принимал непосредственного участия, зато перекупил и довел до ума исследовательские работы, выполненные другим подрядчиком программы, у которого возник целый ряд проблем. Они были оформлены и предоставлены заказчику всего за несколько дней, что в итоге и вызвало подозрение у правоохранителей.

В любом случае исследования, касающиеся хранения семенного фонда и переработки топинамбура были приняты и оплачены, однако сама программа Союзного государства в целом не выполнена, о чем говорится на его информационных ресурсах.

В любом случае, полагают представители обвиняемого, претензии должны быть не со стороны Минсельхоза, а Союзного государства, которое от этого дела оказалось в стороне.

Уголовное дело изначально было передано в Мещанский районный суд Москвы, однако тот принял решение об изменении территориальной подсудности. Материалы были направлены в Коптевский суд, на территории которого находится Сельхозакадемия.

Адвокаты оставили данное решение на усмотрение суда, но выступили против того, что Мещанский суд на полгода продлил срок ареста господина Скрипникова. Однако Мосгорсуд, рассмотрев в среду, 19 февраля, апелляционное представление прокуратуры и жалобы защиты, решил, что разбирательство все-таки пройдет в Коптево, а его единственный фигурант проведет процесс под стражей.

Николай Сергеев