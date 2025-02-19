Несовершеннолетний из Елабуги обвиняется в покушении на сбыт наркотиков

Подросток из Елабуги предстанет перед судом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, молодой человек в сентябре 2024 года забрал 50 г запрещенного вещества из тайника, координаты которого ему сообщил неизвестный в интернете. Несовершеннолетний расфасовал вещество в 24 свертка, которые должен был доставить в другую область для дальнейшего сбыта, но был задержан сотрудниками Следственного комитета Татарстана и регионального МВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будут судить сотрудника полиции, пытавшегося продать наркотик за 5 тыс. руб.

Дарья Сайфиева