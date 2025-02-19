В Татарстане осудят сотрудника полиции, пытавшегося продать наркотик за 5 тыс. рублей

Прокуратура Черемшанского района республики утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе предварительного расследования установлено, что сотрудник полиции предложил местному жителю купить у него наркотическое средство за 5 тыс. руб. Мужчина сообщил об этом в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД России по Татарстану, после чего сотрудник правоохранительных органов был задержан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов