В Татарстане в 2024 году задержали более 40 человек за вывод денег за границу
В 2024 году в Татарстане сотрудниками правоохранительных органов были задержаны более 40 человек, которые выводили похищенные мошенниками денежные средства за границу, в том числе на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД России Андрея Храпова.
По словам господина Храпова, среди задержанных есть и несовершеннолетние. Схемы по выводу денег действовали на протяжении долгих лет.
«То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством. Все деньги приходили туда и выводились», — сообщил Храпов.
Все они стали фигурантами уголовного дела по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества или участии в нем.