Кассы, деньги, ВНЖ

Национальная полиция Испании совместно с Европолом провела спецоперацию против «русской мафии», которая ежемесячно отмывала миллионы евро для преступных группировок разных стран, помогала оформлять вид на жительство в Испании и даже собиралась устанавливать солнечные панели на Кубе по заказу местных властей.

Национальная полиция Испании отчиталась о задержании, совместно с Европолом 14 членов «русской мафии», занимавшихся отмыванием денег криминальных организаций со всего мира.

В ходе расследования было установлено, что граждане России зарегистрировали в Испании компанию, через которую переводили деньги преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Китая, с Украины, из Колумбии и Марокко. Офисы компании располагались в нескольких городах Испании.

Деньги от криминальных группировок поступали ежедневно. В месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро.«В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции.

Отдельно полиция отмечает принятые русской мафией меры безопасности. Сотрудники компании меняли дом и машину каждые несколько месяцев, а кассиры переезжали из одного города в другой, инструктируя новых сотрудников о том, как правильно оформлять доставку и прием денег. У всех участников были зашифрованные мобильные телефоны, которые работали в единой сети и блокировались одновременно у всех, если один из участников схемы задерживался полицией.

Помимо отмывания денег преступники предоставляли клиентам и другие услуги — например, оформление документов и вида на жительство в Испании под предлогом предоставления убежища в связи с событиями на Украине.

Еще одним бизнесом, в который расследованные намеревались войти, была установка фотоэлектрических элементов на Кубе для обеспечения острова электроэнергией. Компания связалась с кубинскими властями, предложив свои услуги в обмен на полезные ископаемые, в частности никель и золото.

В заявлении полиции также рассказывается о конфликте «русских» и «армянских» мафиози. Следователи установили, что члены армянской мафии пытались украсть около €500 тыс. из одного из сейфов конкурентов. «Попытка ограбления привела к конфликту между организациями. Для решения конфликта в Испании была организована встреча криминальных авторитетов из России и Армении»,— сообщается в заявлении полиции. В ходе встречи конфликт удалось урегулировать.

Расследование деятельности «русской мафии» велось с 2023 года и завершилось задержаниями членов организации и обысками офисов подставной компании сразу в нескольких городах Испании. В ходе обысков было изъято более €1 млн наличными, четыре счетчика наличных, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и множество документов. Сейчас власти Испании арестовывают имущество в стране всех причастных к преступной схеме лиц. В ближайшее время количество задержаний преступников будет расти, уверены испанские правоохранительные органы.

Кирилл Сарханянц