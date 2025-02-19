В Ростовской области задержаны трое подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

Полицейские задержали в Ростовской области троих подозреваемых в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, правоохранители задержали 23 и 24-летних жителей станицы Кировской, которые собирались распространить наркотики на территории Октябрьского района. При досмотре у них был обнаружен и изъят черный пакет. Внутри него, как показала позже экспертиза, находился N-метилэфедрон массой 986,6 граммов. Также у них был изъят мобильный телефон, с помощью которого приобретались запрещенные вещества.

Со слов задержанных, они купили оптовую партию наркотиков в теневом сегменте сети-Интернет и намеревались продать их по частям другим криминальным торговцам через тайники.

Кроме того, оперативники задержали ранее судимого 53-летнего жителя Татарстана по подозрению в совершении административных правонарушений. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Согласно результатам экспертизы, им оказался N-метилэфедрон весом более 982 граммов.

В отношении всех троих задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Анна Анисова